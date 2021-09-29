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    • Eğitim
    • 29.09.2021 12:48
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    • 29.09.2021 12:48
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    KYK 4. yedek sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yedek sonuçları nereden öğrenilir?

    Üniversitelerin açılmasının ardından farklı şehirlerde okuyan öğrencilerden KYK yurtlarında barınmak isteyenler yurt başvuru sonuçlarına göre bir yurda yerleştirildi. KYK 1. 2. 3 yedek sonuçları da açıklandı. Halen bir yurda yerleşemeyen öğrenciler için de 4. yedek ile yerleştirme yapılacak. Peki KYK 4. yedek sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yedek sonuçları nereden öğrenilir? KYK yedek yurt kayıtları nasıl yapılır? İşte detaylı bilgiler...

    takvim.com.tr
    KYK 4. yedek sonuçları ne zaman açıklanacak?

    YÖK'ün fakültelerde yüz yüze eğitimi başlatmasının ardından milyonlarca öğrenci okullarına kavuştu. Oturduğu ilden başka şehire okumaya giden öğrencilerin çoğu barınmak için KYK yurtlarını tercih ediyor. KYK yurt başvuruları alındı sonuçlar açıklandı. Sonuçlara göre yedekte kalan öğrenciler için de sırasıyla her hafta yerleştirmeler yapılıyor. Bu kapsamda KYK 3. yedek sonuçları 27 Eylül'de açıklandı. Sırada ise bu kez 4. yedekler var. Peki KYK 4. yedek sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yedek sonuçları nereden öğrenilir?

    KYK 4. YEDEK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    KYK 3. yedek sonuçları 27 Eylül'de açıklandı. 3. yedekler ile birlikte yurtlarda boş yataklara yedeklere kalan öğrenciler yerleştirildi. Halen boş olan yataklara da 4. yedekler ile yerleştirme yapılacak. 4. yedek sonuçları da 30 Eylül'de açıklanacak.

    KYK YEDEK SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

    Yedek yerleştirmeler pazartesi ve perşembe günleri yapılmaktadır. Aşağıdaki linke tıklayarak KYK 4. yedek sonuç ekranına ulaşabilirsiniz.

    KYK YURT SONUCU ÖĞRENME EKRANI

    KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

    1. TİP KYK YURTLARI

    KYK YURT ÜCRETİ: 230

    DEPOZİTO ÜCRETİ: 314

    2. TİP KYK YURTLARI

    KYK YURT ÜCRETİ: 250

    DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

    3. TİP KYK YURTLARI

    KYK YURT ÜCRETİ: 290

    DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

    4. TİP KYK YURTLARI

    KYK YURT ÜCRETİ: 325

    DEPOZİTO ÜCRETİ: 444

    5. TİP KYK YURTLARI

    KYK YURT ÜCRETİ: 360

    DEPOZİTO ÜCRETİ: 492

    6. TİP KYK YURTLARI

    KYK YURT ÜCRETİ: 390

    DEPOZİTO ÜCRETİ: 533

    KYK YURDU KAYITLARI NASIL YAPILIR?

    KYK yurt kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden yapılıyor.

    Öncelikle ilk kayıt ücretinizi ödemeniz ve e-Devlet üzerinden taahhütname onay işlemini tamamlamanız gerekiyor.

    Size verilen süre içerisinde Ziraat Bankası şubelerinden, ATM'lerinden veya https://kyk.ziraatbank.com.tr/ internet adresinden ilk kayıt ücretinizi ödemeniz gerekir. İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli ve gün bazında yatak ücreti yer alıyor. Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, T.C. kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak ekrana çıkıyor.

    Süresi içerisinde ilk kayıt ücretini ödemeyen öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılacaktır.

    İlk kayıt ücreti, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirilme tarihine göre farklılık gösteriyor. Yerleştirme işlemini takip eden ay itibarıyla sadece aylık yurt ücreti ödeniyor. Güvence bedeli ise bir defaya mahsus alınıyor ve yurttan kayıt sildirdiğinde öğrenciye iade ediliyor.

        KYK YURTLARINDA BARINMA ŞARTLARI NELERDİR?

        a) Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.

        b) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya programının, ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları dışında bulunması.

        c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, kamu barışına karşı suçlar veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hayasızca hareketler, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike, teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık etme suçlarından mahkûm olmaması.

        ç) Yurt dışında bulunan yurtlarda barınan öğrencilerin öğrenim gördükleri ülke kanunlarına göre taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı hakkında altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmaması.

        d) Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yükseköğrenim öğrencilerine hizmet veren yurtlarından çıkarma cezası veya yükseköğretim kurumlarından altı aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması.

        e) Uluslararası öğrencinin, öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından almış olduğu ikamet izni belgesi ile pasaportunun onaylı suretini ibraz etmiş olması.

        f) Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması.

        g) Kamu personeli olmaması.

        ğ) Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması.

        h) Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz beş yaşını doldurmamış olması.
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        Haberler Eğitim KYK 4. yedek sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yedek sonuçları nereden öğrenilir?
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