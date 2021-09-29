YÖK'ün fakültelerde yüz yüze eğitimi başlatmasının ardından milyonlarca öğrenci okullarına kavuştu. Oturduğu ilden başka şehire okumaya giden öğrencilerin çoğu barınmak için KYK yurtlarını tercih ediyor. KYK yurt başvuruları alındı sonuçlar açıklandı. Sonuçlara göre yedekte kalan öğrenciler için de sırasıyla her hafta yerleştirmeler yapılıyor. Bu kapsamda KYK 3. yedek sonuçları 27 Eylül'de açıklandı. Sırada ise bu kez 4. yedekler var. Peki KYK 4. yedek sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yedek sonuçları nereden öğrenilir?
KYK 4. YEDEK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK 3. yedek sonuçları 27 Eylül'de açıklandı. 3. yedekler ile birlikte yurtlarda boş yataklara yedeklere kalan öğrenciler yerleştirildi. Halen boş olan yataklara da 4. yedekler ile yerleştirme yapılacak. 4. yedek sonuçları da 30 Eylül'de açıklanacak.
KYK YEDEK SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Yedek yerleştirmeler pazartesi ve perşembe günleri yapılmaktadır. Aşağıdaki linke tıklayarak KYK 4. yedek sonuç ekranına ulaşabilirsiniz.
KYK YURT SONUCU ÖĞRENME EKRANI
KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?
1. TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 230
DEPOZİTO ÜCRETİ: 314
2. TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 250
DEPOZİTO ÜCRETİ: 342
3. TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 290
DEPOZİTO ÜCRETİ: 342
4. TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 325
DEPOZİTO ÜCRETİ: 444
5. TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 360
DEPOZİTO ÜCRETİ: 492
6. TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 390
DEPOZİTO ÜCRETİ: 533
KYK YURDU KAYITLARI NASIL YAPILIR?
KYK yurt kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden yapılıyor.
Öncelikle ilk kayıt ücretinizi ödemeniz ve e-Devlet üzerinden taahhütname onay işlemini tamamlamanız gerekiyor.
Size verilen süre içerisinde Ziraat Bankası şubelerinden, ATM'lerinden veya https://kyk.ziraatbank.com.tr/ internet adresinden ilk kayıt ücretinizi ödemeniz gerekir. İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli ve gün bazında yatak ücreti yer alıyor. Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, T.C. kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak ekrana çıkıyor.
Süresi içerisinde ilk kayıt ücretini ödemeyen öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılacaktır.
İlk kayıt ücreti, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirilme tarihine göre farklılık gösteriyor. Yerleştirme işlemini takip eden ay itibarıyla sadece aylık yurt ücreti ödeniyor. Güvence bedeli ise bir defaya mahsus alınıyor ve yurttan kayıt sildirdiğinde öğrenciye iade ediliyor.