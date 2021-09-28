PYBS sonuçlarında son dakika 2021! Açıklandı: www.meb.gov.tr bursluluk sınavı 2021 sonuçları için tıkla!

PYBS sonuçlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursuluk Sınavı (İOKBS) koronavirüs salgını nedeniyle 5 Eylül'de gecikmeli olarak gerçekleştirilmişti. Ekim ayına yaklaşılmasıyla öğrencilerin sonuçlar için heyecanı arttı. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında burslar yatmaya başlardı. Bu nedenle öğrenciler Ekim ayına az bir süre kala sonuçlarını öğrenip burslarını almaya hazırlayor. MEB PYBS burs sonuçlar açıklandı. Peki Burslar ne zaman yatacak? Bu yıl burs miktarı ne kadar? Kaç yıl burs verilir? Bursu kazanalar nasıl kayıt yapacak? İşte www.meb.gov.tr bursluluk sınavı 2021 sonuçları için tıkla!
İOKBS PYBS BURS SONUÇLARINDA SON DAKİKA: AÇIKLANDI MI?
Bursluluk sınav sonuçları 28 Eylül'de yani bugün açıklandı. Sonuçlar bugün http://www.meb.gov.tr adresinden erişime açıldı.
MEB BURSLULUK SINAV SONUÇ EKRANI
Öğrenciler linke tıkladıktan sonra TC kimlik no ve doğum tarihi ile sonuçlarını görüntüleyebilecek.
2021 İOKBS BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?
2021 yılında öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenmeye başlayacak.
PYBS BURSLARI NE KADAR?
İOKBS eski adıyl PYBS bursları her yıl zamlı olarak ödeniyor. Geçtiğimiz yıl 310 TL olan burs ücreti 2021-2022 yılında zamlı olarak ödenecek. Bursın 2021 yılında İOKBS ücretinin ilk 6 ay 330 TL olması bekleniyor.
BURSLAR KAÇ YIL ÖDENİYOR?
Ortaokul ve imam-hatip ortaokulu ile ortaöğretim okullarında parasız yatılı veya burslu okuyan öğrencilerin parasız yatılılığı veya bursluluğu, ortaöğrenimlerini tamamlayıncaya kadar ödenir.
BURSU KAZANANLAR NASIL KAYIT YAPACAK?
İOKBS bursunu almaya hak kazanan ğrencilerin kayıtları, öğrenim gördükleri veya kayıt yaptırdıkları MEB'e bağlı resmî okul müdürlükleri vasıtasıyla yapılacak olup, öğrenci kayıtlarının başladığı zamanda başlayıp sonlanmıştır.
BURSLULUK SINAVI NEDİR?
Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.
Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır. Bu yıl 60 bin öğrenciye burs imkanı sağlanması kararlaştırılmıştır.
Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir. Ancak öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir.
Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı farklılık gösteren bir burstur. Ancak bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirtilen sınavdan yüksek bir puan almaktır.