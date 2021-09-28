İOKBS (PYBS) sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Bursluluk sınavı sonuçları kazananların isim listesi!

BURSLAR KAÇ YIL ÖDENİYOR?

Ortaokul ve imam-hatip ortaokulu ile ortaöğretim okullarında parasız yatılı veya burslu okuyan öğrencilerin parasız yatılılığı veya bursluluğu, ortaöğrenimlerini tamamlayıncaya kadar ödenir.

BURSU KAZANANLAR NASIL KAYIT YAPACAK?

İOKBS bursunu almaya hak kazanan ğrencilerin kayıtları, öğrenim gördükleri veya kayıt yaptırdıkları MEB'e bağlı resmî okul müdürlükleri vasıtasıyla yapılacak olup, öğrenci kayıtlarının başladığı zamanda başlayıp sonlanmıştır.

BURSLULUK SINAVI NEDİR?

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır. Bu yıl 60 bin öğrenciye burs imkanı sağlanması kararlaştırılmıştır.

Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir. Ancak öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir.

Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı farklılık gösteren bir burstur. Ancak bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirtilen sınavdan yüksek bir puan almaktır.