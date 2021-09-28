2021 PYBS İOKBS 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf taban - tavan puanları - PYBS İOKBS ilkokul, ortaokul ve lise bursluluk parası kaç para, hangi ay ödenecek?

Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) doğrultusundan yapılan bursluluk imtihanı 2021 yılı 5 Eylül tarihinde gerçekleştirildi. Şimdi ise gözler imtihan neticeleri amacıyla MEB'e çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) neticeleri açıklaması merakla bekleniyor. 2021 İOKBS'den başarılı olmak amacıyla 80 net çıkarmak gerekiyor. 6. Sınıfta okuyan ve İOKBS imtihanına girip de başarılı olmak isteyen öğrenci 88 net yapıp 461 puan alırsa başarılı olur. İşte 2021 PYBS İOKBS 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf taban - tavan puanları...
İşte İOKBS geçen yılın taban puanları:
PYBS İOKBS BURSLULUK SINAVI TABAN TAVAN PUANLARI BOŞ KONTENJANLAR!
5. Sınıf: başka çocuk kontenjanı 450.184, öğretmen çocuğu 311,902, korunmaya muhtaç 143,967, varolduğu yerde okul yok 439,906 puan,
6. Sınıf: başka çocuk kontenjanı 419,755, öğretmen çocuğu 172,85, korunmaya muhtaç çocuk 118,702, varolduğu yerde okul yok 415,313 puan,
7. Sınıf: başka çocuk kontenjanı 409,379, öğretmen çocuğu 163,983, korunmaya muhtaç çocuk 129,6433, varolduğu yerde okul yok 410,205 puan,
8. Sınıf: başka çocuk kontenjanı ise 394,447, öğretmen çocuğu 152,052, korunmaya muhtaç çocuk 129,576 ve varolduğu yerde okul yok 344,631 puan,
9. Sınıf: başka çocuk kontenjanı 394,447, öğretmen çocuğu 152,052, korunmaya muhtaç çocuk 129,576, varolduğu yerde okul yok 344,631,
10. Sınıf: başka çocuk kontenjanı 388,864, öğretmen çocuğu 187,762, korunmaya muhtaç çocuk 138,222 ve varolduğu yerde okul yok 338,206 puan,
11. Sınıf: başka çocuk kontenjanı 405,668, öğretmen çocuğu 205,417, korunmaya muhtaç çocuk 148,879 ve varolduğu yerde okul yok 352,656 puandır.