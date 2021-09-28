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    • Eğitim
    • 29.09.2021 09:04
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    • 29.09.2021 09:04
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    2021 PYBS İOKBS 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf taban - tavan puanları - PYBS İOKBS ilkokul, ortaokul ve lise bursluluk parası kaç para, hangi ay ödenecek?

    2021 PYBS İOKBS 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf taban - tavan puanları merak ediliyor. 5 Eylül'de oluşturulan sınava aşağı yukarı 1 milyon 300 bin öğrenci katılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın neticelerinin açıklanması bekleniyor. Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

    takvim.com.tr
    2021 PYBS İOKBS 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf taban - tavan puanları kaç?

    Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) doğrultusundan yapılan bursluluk imtihanı 2021 yılı 5 Eylül tarihinde gerçekleştirildi. Şimdi ise gözler imtihan neticeleri amacıyla MEB'e çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) neticeleri açıklaması merakla bekleniyor. 2021 İOKBS'den başarılı olmak amacıyla 80 net çıkarmak gerekiyor. 6. Sınıfta okuyan ve İOKBS imtihanına girip de başarılı olmak isteyen öğrenci 88 net yapıp 461 puan alırsa başarılı olur. İşte 2021 PYBS İOKBS 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf taban - tavan puanları...

    İşte İOKBS geçen yılın taban puanları:

    PYBS İOKBS BURSLULUK SINAVI TABAN TAVAN PUANLARI BOŞ KONTENJANLAR!

    5. Sınıf: başka çocuk kontenjanı 450.184, öğretmen çocuğu 311,902, korunmaya muhtaç 143,967, varolduğu yerde okul yok 439,906 puan,

    6. Sınıf: başka çocuk kontenjanı 419,755, öğretmen çocuğu 172,85, korunmaya muhtaç çocuk 118,702, varolduğu yerde okul yok 415,313 puan,

    7. Sınıf: başka çocuk kontenjanı 409,379, öğretmen çocuğu 163,983, korunmaya muhtaç çocuk 129,6433, varolduğu yerde okul yok 410,205 puan,

    8. Sınıf: başka çocuk kontenjanı ise 394,447, öğretmen çocuğu 152,052, korunmaya muhtaç çocuk 129,576 ve varolduğu yerde okul yok 344,631 puan,

    9. Sınıf: başka çocuk kontenjanı 394,447, öğretmen çocuğu 152,052, korunmaya muhtaç çocuk 129,576, varolduğu yerde okul yok 344,631,

    10. Sınıf: başka çocuk kontenjanı 388,864, öğretmen çocuğu 187,762, korunmaya muhtaç çocuk 138,222 ve varolduğu yerde okul yok 338,206 puan,

    11. Sınıf: başka çocuk kontenjanı 405,668, öğretmen çocuğu 205,417, korunmaya muhtaç çocuk 148,879 ve varolduğu yerde okul yok 352,656 puandır.

    PYBS İOKBS KAÇ NET KAÇ PUAN YAPAR?

    6.sınıflar İOKBS'den kaç net yapmalı?

    6. Sınıfta okuyan ve İOKBS imtihanına girip de başarılı olmak isteyen öğrenci 88 net yapıp 461 puan alırsa başarılı olur.

    7. sınıflar iokbs'den kaç net yapmalı?

    7. sınıflar iokbs'den kaç net yaparsa imtihandan başarılı olur? 80 net yaparak 460 ile İOKBS imtihanında başarılı olur.

    8. sınıflar İOKBS'den kaç net yapmalı?

    8. sınıflar İOKBS'den başarılı olmak amacıyla 94 net yapmaları gerekir. 94 net karşılığında 475 puan getirecektir.

    9. sınıflar İOKBS'den kaç net yapmalı?

    9. sınıflar İOKBS'den kaç net çıkarmalı? 80 nete karşılık 439 puan alacak olan 9.sınıf öğrencileri bursluluk imtihanından başarı elde etmiş olur.

    10. sınıflar İOKBS'den kaç net yapmalı?

    10. sınıflar İOKBS imtihanını kazanmak amacıyla 79 net çıkarmalı ve bu netlere karşılık 433 puana sahip olmuş olur.

    11. sınıflar İOKBS'den kaç net yapmalı?

    11. sınıf öğrencileri İOKBS'den başarılı olması amacıyla 81 net ve 442 puan elde etmesi gerekir.

        PYBS İOKBS BURSLULUK SINAVI PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, alttaki prosedür basamaklarına göre hesaplanacaktır.

        a. Her öğrencinin yanıt kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

        b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri amacıyla doğru ve hatalı yanıt sayıları belirlenir.

        c. Her test amacıyla hatalı yanıt adedinin üçte biri, doğru yanıt adedindan çıkarılarak geçerli yanıtlara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci amacıyla dört ayrı ham puan hesaplanır.

        ç. Bütün öğrencilerin ham puanları toplamı, imtihana giren öğrenci adedina bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

        d. Ham puanlar, test ortalamaları ile imtihana giren öğrenci adedi kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

        e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak bütün öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme prosedürü sonucunda elde edilir.

        f. Her test amacıyla hesaplanan standart puanlar, alttaki tabloda verdiği katsayılar ile çarpılarak her bir testin çoğunluklu standart puanları bulunur.

        g. Testlerin çoğunluklu standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

        ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri öneme alınmak amacıyla dşayetlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

        h. Dşayetlendirme esnasında Merkez Sınav Kurulu kararı ya da yargı mercileri doğrultusundan iptaline karar verdiği soru/sorular dşayetlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan dşayetinin yine saptanması amacıyla puanlama yapılır.

        ı. Sınava girdiği hâlde, yanıt kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin imtihanları dşayetlendirmeye alınmayacaktır.

        PYBS İOKBS SINAVI NEDİR?

        Devlet parasız yatılılık bursu ilköğretim ve lise öğrencilerine verdiği bir burs çeşididir. Süresi 18 yaşına kadar olup, 5. Sınıftan 11. Sınıf dahil olmak üzere bu sınıf aralığındaki şahıslar bursu alabilmektedir. Bursu alabilmenin esas koşulu senelik şahıs başına düşen gelirin belirti edilen miktarın altında olmasıdır. Yani hali iyi olan şahıslara burs verilmemektedir. Fakat öğretmen ve gazi çocukları amacıyla bu hal geçerli değildir. Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı değişiklik gösteren bir burstur. Fakat bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirti edilen imtihandan yüksek bir puan almaktır. Devlet parasız yatılılık bursu 6,7 ve 8 sınıflara SBS imtihanından aldıkları puanların yüksekliğine göre verilmektedir. Fakat 5. Ve 9,10,11'nci sınıflara giden öğrenciler, yalnızca bu bursa özel oluşturulan imtihana girmek zorundadır.
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        Haberler Eğitim 2021 PYBS İOKBS 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf taban - tavan puanları - PYBS İOKBS ilkokul, ortaokul ve lise bursluluk parası kaç para, hangi ay ödenecek?
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