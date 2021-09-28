2021 PYBS İOKBS 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf taban - tavan puanları - PYBS İOKBS ilkokul, ortaokul ve lise bursluluk parası kaç para, hangi ay ödenecek?

Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) doğrultusundan yapılan bursluluk imtihanı 2021 yılı 5 Eylül tarihinde gerçekleştirildi. Şimdi ise gözler imtihan neticeleri amacıyla MEB'e çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) neticeleri açıklaması merakla bekleniyor. 2021 İOKBS'den başarılı olmak amacıyla 80 net çıkarmak gerekiyor. 6. Sınıfta okuyan ve İOKBS imtihanına girip de başarılı olmak isteyen öğrenci 88 net yapıp 461 puan alırsa başarılı olur. İşte 2021 PYBS İOKBS 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf taban - tavan puanları...