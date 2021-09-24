Yurt yedek tarihleri: Yedekler ne zaman bitecek? KYK 3. yedek sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversitelerin yüz yüze eğitime başlamasıyla farklı şehirlerde okuyan öğrenciler KYK yurtlarında barınabilmek için başvuru tarihlerinde işlemlerini tamamladı. Ancak çoğu öğrenci açıkta kaldı ve yedek tarihlerinde yurtlarına kavuşmayı bekliyor. 20 Eylül'de 1. yedekten, 23 Eylül'de de 2. yedekten öğrenciler yurtlara yerleştirildi. Halen yedeklerde olan öğrenciler de yok değil. O öğrenciler de bir sonraki yedeklerin açıklanmasıyla yurtlara yerleştirilecek. Peki KYK 3. yedek sonuçları ne zaman açıklanacak? Yedekler ne zaman bitecek? Yurt yedek tarihleri ve KYK yurtları hakkında merak edilenler haberimizde....
KYK YURT YEDEK TARİHLERİ
1. yedekler: 20 Eylül
2. yedekler: 23 Eylül
KYK 3. YEDEK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK 3. yedek sonuçları 27 Eylül'de açıklanacak. Diğer haftalarda ise yedek liste sonuçları her pazartesi ve perşembe günleri açıklanmaya devam edecek.
YEDEKLER NE ZAMAN BİTECEK?
KYK yedeklerden sık sık yerleştirmeler yapılıyor. Bir çok öğrenci her yıl çeşitli nedenlerden dolayı yurtlardan ayrılıyor. Yurttan çıkan öğrencilerin yerine ise yedeklerden alımlar yapılıyor. Boş kalan yataklara sürekli yeni öğrenciler getiriliyor.
2021 KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?
Yurtlar fiziksel özellikleri ve barınma durumuna göre 6 kategoriye ayrılıyor. Yurt ücretleri de bu kategorilere göre farklılık gösteriyor. 1.5 yıl önce en düşük yurt ücreti 230 lirayken, 275 TL oldu. En yüksek fiyat da 500 liradan 600 liraya çıktı. Yurda yeni yerleşen öğrencilerin ödemesi gereken güvence bedeli ise, yüzde 20- 28.5 arasında zamlanarak en düşük 376, en yüksek 820 lira oldu.
KYK YURT ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?
GSB Kredi ve Yurt ödemelerini tüm kredi kartları ve banka kartları ile yapabilirsiniz.
İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet "Yurt Kayıt İşlemleri" bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.
YURT ÜCRETİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
1. Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir.
2. Yurt ücretleri en geç takip eden ayın onu saat 23.59'a kadar banka aracılığıyla ödenir.
ÖZEL YETENEK KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Özel yetenek KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. Özel yetenek ile ilgili Özel yetenek KYK yurt başvurusu ile ilgili geçtiğimiz günlerde şöyle bir açıklama yapıldı; "10 Eylül 2021 tarihinden sonra kayıt yaptıracak olan ek kontenjan, yatay dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü, yurtiçi, yurtdışı değişim programı öğrencileri ve kendi imkanları ile ülkemize eğitim görmek için gelen uluslararası öğrencilere ait yurt başvuruları ise ilerleyen tarihlerde alınacak.''