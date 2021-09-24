Yurt yedek tarihleri: Yedekler ne zaman bitecek? KYK 3. yedek sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK 3. YEDEK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK 3. yedek sonuçları 27 Eylül'de açıklanacak. Diğer haftalarda ise yedek liste sonuçları her pazartesi ve perşembe günleri açıklanmaya devam edecek.

YURT YEDEK SONUÇLARI SORGULA!

YEDEKLER NE ZAMAN BİTECEK?

KYK yedeklerden sık sık yerleştirmeler yapılıyor. Bir çok öğrenci her yıl çeşitli nedenlerden dolayı yurtlardan ayrılıyor. Yurttan çıkan öğrencilerin yerine ise yedeklerden alımlar yapılıyor. Boş kalan yataklara sürekli yeni öğrenciler getiriliyor.

2021 KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?

Yurtlar fiziksel özellikleri ve barınma durumuna göre 6 kategoriye ayrılıyor. Yurt ücretleri de bu kategorilere göre farklılık gösteriyor. 1.5 yıl önce en düşük yurt ücreti 230 lirayken, 275 TL oldu. En yüksek fiyat da 500 liradan 600 liraya çıktı. Yurda yeni yerleşen öğrencilerin ödemesi gereken güvence bedeli ise, yüzde 20- 28.5 arasında zamlanarak en düşük 376, en yüksek 820 lira oldu.