Yatay ve Dikey Geçiş yurt başvuruları başladı mı 2021? DGS yurt başvurusu nasıl, nereden yapılır?

Yatay ve Dikey Geçiş yurt başvuruları ne zaman 2021? DGS yurt başvurusu nasıl, nereden yapılır? soruları DGS tercihleri alınmaya devam ederken yoğun olarak araştırılıyor. DGS ile ya da yatay geçişle bir okula yerleşmeye hak kazanan öğrenciler de KYK yurtlarında barınabilmektedir. Üniversitelerine gitmeye hazırlanan öğrenciler yurt başvuruların ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki Yatay ve Dikey Geçiş yurt başvuruları Yatay ve Dikey Geçiş yurt başvuruları hangi tarihte açıklanacak? İşte DGS yurt başvuru ekranı....

YATAY VE DİKEY GEÇİŞ YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN 2021?

Yatay geçiş ve Dikey Geçiş öğrencileri için yurt başvuruları henüz başlamadı. Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden konuya ilişkin şu açıklama yapıldı;

"2021-2022 eğitim öğretim dönemi için 10 Eylül 2021 tarihinden sonra bir yükseköğrenim programına kayıt yaptıran/yaptıracak yatay/dikey geçiş öğrencileri, ek kontenjanla yerleşecek öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yerleşecek öğrenciler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile ülkemize kendi imkânları ile gelen yabancı uyruklu öğrencilerin yurt başvuruları, daha sonra duyurulacak bir tarihte alınacak."