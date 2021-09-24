DGS yurt başvurusu nasıl, nereden yapılır? Yatay ve Dikey Geçiş yurt başvuruları ne zaman 2021?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ve yata geçişle farklı bir okula yerleşen öğrenciler de KYK yurt başvurusunda bulunabilecek. Bu öğrenciler için farklı tarihlerde başvurular alınıyor. Üniversitelerin yüz yüze eğitime başlamasıyla KYK yurt başvuruları da alındı. Yurt sonuçlarının açıklanmasıyla Yatay ve Dikey Geçiş yurt başvuruları hakkında araştırmalar hızlandı. Peki Yatay ve Dikey Geçiş yurt başvuruları ne zaman 2021? DGS yurt başvurusu nasıl, nereden yapılır?
YATAY VE DİKEY GEÇİŞ YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN 2021?
Yatay geçiş ve Dikey Geçiş öğrencileri için yurt başvuruları henüz başlamadı. Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden konuya ilişkin şu açıklama yapıldı;
"2021-2022 eğitim öğretim dönemi için 10 Eylül 2021 tarihinden sonra bir yükseköğrenim programına kayıt yaptıran/yaptıracak yatay/dikey geçiş öğrencileri, ek kontenjanla yerleşecek öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yerleşecek öğrenciler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile ülkemize kendi imkânları ile gelen yabancı uyruklu öğrencilerin yurt başvuruları, daha sonra duyurulacak bir tarihte alınacak."
DGS YURT BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?
KYK yurt başvurular e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.
Yurt başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacak. Öğrencilerin e-Devlet'te yer alan okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşmeleri gerekir.
Dikkat!
Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılmaktadır.
GSB BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Burs başvuruları henüz başlamadı. 2021 yılında KYK burs başvurularının üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ekim ayı içerisinde yapılması bekleniyor. KYK Destek hesabından, "Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmi sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz." açıklaması yapıldı.
2021 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?
Bu yıl lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans 1300 TL, doktorada ise 1950 TL olarak açıklandı.
KİMLER KYK BURSU ALABİLİR?
Burstan yararlanacak öğrenciler,
Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.