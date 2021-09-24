2021 DGS ek tercih var mı, olacak mı? DGS ek yerleştirme ücreti ne kadar, hangi bankaya ödenir? DGS ek kontenjanları 2021!

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile üniversiteye kayıt işlemleri 17-24 Eylül 2021 tarihleri arasında alındı. Üniversitelerde boş kalan kontenjanlara DGS ek tercihler ile yerleştirme yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Bu kapsamda 2021 DGS ek tercih var mı, olacak mı? DGS ek tercihler ne zaman, nasıl yapılır? DGS ek yerleştirme ücreti ne kadar, hangi bankaya ödenir? DGS ek kontenjanları açıklandı mı? Tavan-taban puanları belli oldu mu? DGS ek tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? soruları gündeme geldi. İşte 2021 yılı DGS ek tercihler hakkında bilgiler...

2021 DGS EK TERCİH VAR MI, OLACAK MI?

DGS ek tercihleri bulunuyor. Adaylar boş kalan kontenjanlara DGS ek tercihler ile yerleştirilebilecek. Peki DGS ek tercih ne zaman başlayacak?