2021 DGS ek tercih var mı, olacak mı? DGS ek yerleştirme ücreti ne kadar, hangi bankaya ödenir? DGS ek kontenjanları 2021!

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile üniversiteye kayıt işlemleri 17-24 Eylül 2021 tarihleri arasında alındı. Üniversitelerde boş kalan kontenjanlara DGS ek tercihler ile yerleştirme yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Bu kapsamda 2021 DGS ek tercih var mı, olacak mı? DGS ek tercihler ne zaman, nasıl yapılır? DGS ek yerleştirme ücreti ne kadar, hangi bankaya ödenir? DGS ek kontenjanları açıklandı mı? Tavan-taban puanları belli oldu mu? DGS ek tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? soruları gündeme geldi. İşte 2021 yılı DGS ek tercihler hakkında bilgiler...
2021 DGS EK TERCİH VAR MI, OLACAK MI?
DGS ek tercihleri bulunuyor. Adaylar boş kalan kontenjanlara DGS ek tercihler ile yerleştirilebilecek. Peki DGS ek tercih ne zaman başlayacak?
DGS EK TERCİH NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE ALINACAK?
DGs ek tercih tarihleri henüz duyurulmadı. Konuya ilişkin gelişmeler yaşandığında Takvim.com.tr'den detayları öğrebilirsiniz. Öte yandan 2020 yılında DGS tercih sonuçları Ekim ayında açıklanmış, ek tercihler de 5 - 11 Kasım 2020 tarihleri aralığında alınmıştı.
DGS 2021 EK KONTENJANLAR!
2021 DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler kısmında örgün öğretim boş kontenjanları 1.054, ikinci öğretim boş kontenjanları 40, uzaktan eğitim boş kontenjanları 137, açıköğretim 4.138 oldu ve toplamda boş kontenjan sayısı 5.369 olarak yer aldı.
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DGS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
DGS ek tercihleri https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanılarak elektronik ortamda yapılacak.
Ek yerleştirme için tercih ücreti 20,00 TL olarak belirlendi. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatıracaklar. Banka/ATM'lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır. Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklar.
DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?
E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekiyor.
E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak tarihlerde ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekiyor.
DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?
E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak tarihlerde ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekiyor. Üniversitelerin genelde kayıt için istedikleri belgeler şu şekilde:
DGS yerleştirme sonuç belgesi
Lise diplomanın aslı ve fotokopisi
Ön lisans diplomasının aslı ve fotokopisi veya ön lisans mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi
Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
Onaylı transkript ve onaylı ders içerikleri ( Kayıt günü ilgili Dekanlığa verilecektir. )
Elektronik kayıt yapanların elektronik kayıt esnasında oluşturulan barkodlu belgeyi de iletmeleri gerekiyor.