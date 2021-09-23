Bilim Kurulu toplantısından karar çıktı: Bakan Koca açıkladı! Üniversiteler kapanacak mı? Üniversiteler online eğitime mi dönecek?

HİBRİT EĞİTİM MODELİ

Kılavuzda, gelecekteki olası senaryolara göre yükseköğretim kurumlarında izlenmesi öngörülen genel bir çerçeveye yer verildi. Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak olan uygulamalara yönelik hususlarda daha önce de olduğu gibi değişiklik yapma yetkisi yükseköğretim kurumlarının ilgili kurullarına bırakıldı. Buna göre, vaka sayısı artan bir yerleşkede çevrimiçi eğitim ağırlık kazanabileceği gibi başka bir kampüs tamamen yüz yüze devam edebilecek.

Salgın süresince devletin ilgili kurum ve kuruluşlarının yanı sıra iller düzeyinde yerel otoritelerin aldığı kararlar da takip edilecek ve ona göre gerektiğinde uygulamalarda değişikliğe gidilebilecek.

Kılavuza göre, yükseköğretimin örgün eğitiminde esas olan sınıf ve kampüs içi yüz yüze eğitim olacak. Salgının bölgesel ve yerel seyri, ilgili örgün programdaki öğrenci sayısı ve altyapı imkanları göz önünde bulundurularak üniversiteler, ilgili programların teorik eğitimlerini vermeye ve uygulamalı eğitimlerini desteklemeye yönelik uzaktan öğretim süreçlerini planlayacak.

Salgının etkinliği azalmakla birlikte devam ettiği süreçte harmanlanmış (hibrit) öğrenme uygulamalarına yer verilebilecek. Yüz yüze yürütülen dersleri desteklemek amacıyla sınıf içi eğitimin yanı sıra çevrimiçi uygulamalar da gerçekleştirilebilecek. Derslerde, zenginleştirilmiş içerik geliştirmeye ağırlık verilecek. Üniversitelerin uzaktan öğretimle ilgili teknik altyapısını belli standartlarda sürdürmesi sağlanacak. Öğretim elemanlarının uzaktan öğretim yeterliliklerini iyileştirecek adımlar atılacak.