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    • Eğitim
    • 23.09.2021 10:57
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    • 23.09.2021 11:00
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    Bilim Kurulu toplantısından karar çıktı: Bakan Koca açıkladı! Üniversiteler kapanacak mı? Üniversiteler online eğitime mi dönecek?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Eylül 2021 tarihinde üniversitelerin yüz yüze eğitime başlayacağını duyurmuştu. 2 yıla yakın uzaktan eğitim alan öğrenciler 13 Eylül itibariyle kampüslerine kavuştu. Ancak vaka artışlarının olmasıyla okulların yeniden kapanacağı iddia edildi. Bilim Kurulu toplantısından karar çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da toplantı sonrası son dakika açıklamasında üniversilerin son durumu hakkında bilgi verdi. Peki Üniversiteler kapanacak mı 2021 son dakika? Üniversiteler online eğitime mi dönecek? İşte detaylar...

    Gülistan Başköy
    takvim.com.tr
    Üniversiteler kapanacak mı 2021?

    Üniversiteler kapanacak mı 2021? Üniversiteler online eğitime mi dönecek? soruları son günlerde sıklıkla araştırılıyor. 13 Eylül'de üniversitelerde yüz yüze eğitim başladı ancak salgının seyri okulların yeniden kapanacağı iddialarını arttırdı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitim başlamış Bakan Mahmut Özer, ''Okulları açık tutmakta ısrarlıyız'' demişti. Üniversite öğrencileri de fakültelerin son durumunu merak ediyor. Bilim Kurulu toplantısından karar çıktı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Koca üniversitelerde yüz yüze eğitimle ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. İşte Bakan Koca'nın o önemli açıklamaları...

    ÜNİVERSİTELER KAPANACAK MI 2021?

    Fahrettin Koca, "Üniversiteler dahil okulların asla kapanmayan kurumlar olması konusunda ısrarlıyız." dedi. 22 Eylül Çarşamba günü yapılan Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Koca yüz yüze eğitime ara verilmesinin söz konusu olmadığı belirtti. Ayrıca eğitim sürelerinde düzenleme yapılacağı, ikili ya da üçlü eğitime geçilebileceği, gerektiğinde hafta sonları da eğitimin sürdürüleceği ifade edildi.

    ÜNİVERİTELER ONLİNE EĞİTİME Mİ DÖNECEK?

    Fahrettin Koca net konuştu. Okulların kapanması söz konusu değil. Öte yandan konuyla ilgili olarak YÖK tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

    ÜNİVERSİTELERDE KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ NELER?

    2021-2022 eğitim ve öğretim yılı güz döneminden itibaren üniversitelerde örgün programlarda yüz yüze eğitime geçilmesi kararı ile birlikte mevcut kılavuz güncellenerek "Küresel Salgında Eğitim ve Öğretim Süreçlerine Yönelik Uygulamalar Rehberi'' ile "Kampüs Ortamına Yönelik Uygulamalar Rehberi" olmak üzere iki ayrı rehber haline getirildi.

    Küresel Salgında Eğitim ve Öğretim Süreçlerine Yönelik Uygulamalar Rehberi'ne göre, örgün eğitimde öncelik yüz yüze eğitimde Kovid-19 salgınının seyrine göre yükseköğretim kurumları örgün programlarda harmanlanmış (hibrit) eğitim modeli de kullanılabilecek.

    Harmanlanmış eğitime geçildiği durumda da gerekli önlemler alınarak uygulamalı eğitimler, olabildiğince yüz yüze yapılacak. Teorik dersler ise salgının seyrine göre yüz yüze veya belirli bir oranda uzaktan eğitimle verilebilecek.

        HİBRİT EĞİTİM MODELİ

        Kılavuzda, gelecekteki olası senaryolara göre yükseköğretim kurumlarında izlenmesi öngörülen genel bir çerçeveye yer verildi. Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak olan uygulamalara yönelik hususlarda daha önce de olduğu gibi değişiklik yapma yetkisi yükseköğretim kurumlarının ilgili kurullarına bırakıldı. Buna göre, vaka sayısı artan bir yerleşkede çevrimiçi eğitim ağırlık kazanabileceği gibi başka bir kampüs tamamen yüz yüze devam edebilecek.

        Salgın süresince devletin ilgili kurum ve kuruluşlarının yanı sıra iller düzeyinde yerel otoritelerin aldığı kararlar da takip edilecek ve ona göre gerektiğinde uygulamalarda değişikliğe gidilebilecek.

        Kılavuza göre, yükseköğretimin örgün eğitiminde esas olan sınıf ve kampüs içi yüz yüze eğitim olacak. Salgının bölgesel ve yerel seyri, ilgili örgün programdaki öğrenci sayısı ve altyapı imkanları göz önünde bulundurularak üniversiteler, ilgili programların teorik eğitimlerini vermeye ve uygulamalı eğitimlerini desteklemeye yönelik uzaktan öğretim süreçlerini planlayacak.

        Salgının etkinliği azalmakla birlikte devam ettiği süreçte harmanlanmış (hibrit) öğrenme uygulamalarına yer verilebilecek. Yüz yüze yürütülen dersleri desteklemek amacıyla sınıf içi eğitimin yanı sıra çevrimiçi uygulamalar da gerçekleştirilebilecek. Derslerde, zenginleştirilmiş içerik geliştirmeye ağırlık verilecek. Üniversitelerin uzaktan öğretimle ilgili teknik altyapısını belli standartlarda sürdürmesi sağlanacak. Öğretim elemanlarının uzaktan öğretim yeterliliklerini iyileştirecek adımlar atılacak.
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        Haberler Eğitim Bilim Kurulu toplantısından karar çıktı: Bakan Koca açıkladı! Üniversiteler kapanacak mı? Üniversiteler online eğitime mi dönecek?
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