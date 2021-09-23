Bilim Kurulu toplantısından karar çıktı: Bakan Koca açıkladı! Üniversiteler kapanacak mı? Üniversiteler online eğitime mi dönecek?

Üniversiteler kapanacak mı 2021? Üniversiteler online eğitime mi dönecek? soruları son günlerde sıklıkla araştırılıyor. 13 Eylül'de üniversitelerde yüz yüze eğitim başladı ancak salgının seyri okulların yeniden kapanacağı iddialarını arttırdı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitim başlamış Bakan Mahmut Özer, ''Okulları açık tutmakta ısrarlıyız'' demişti. Üniversite öğrencileri de fakültelerin son durumunu merak ediyor. Bilim Kurulu toplantısından karar çıktı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Koca üniversitelerde yüz yüze eğitimle ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. İşte Bakan Koca'nın o önemli açıklamaları...
ÜNİVERSİTELER KAPANACAK MI 2021?
Fahrettin Koca, "Üniversiteler dahil okulların asla kapanmayan kurumlar olması konusunda ısrarlıyız." dedi. 22 Eylül Çarşamba günü yapılan Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Koca yüz yüze eğitime ara verilmesinin söz konusu olmadığı belirtti. Ayrıca eğitim sürelerinde düzenleme yapılacağı, ikili ya da üçlü eğitime geçilebileceği, gerektiğinde hafta sonları da eğitimin sürdürüleceği ifade edildi.
ÜNİVERİTELER ONLİNE EĞİTİME Mİ DÖNECEK?
Fahrettin Koca net konuştu. Okulların kapanması söz konusu değil. Öte yandan konuyla ilgili olarak YÖK tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.
ÜNİVERSİTELERDE KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ NELER?
2021-2022 eğitim ve öğretim yılı güz döneminden itibaren üniversitelerde örgün programlarda yüz yüze eğitime geçilmesi kararı ile birlikte mevcut kılavuz güncellenerek "Küresel Salgında Eğitim ve Öğretim Süreçlerine Yönelik Uygulamalar Rehberi'' ile "Kampüs Ortamına Yönelik Uygulamalar Rehberi" olmak üzere iki ayrı rehber haline getirildi.
Küresel Salgında Eğitim ve Öğretim Süreçlerine Yönelik Uygulamalar Rehberi'ne göre, örgün eğitimde öncelik yüz yüze eğitimde Kovid-19 salgınının seyrine göre yükseköğretim kurumları örgün programlarda harmanlanmış (hibrit) eğitim modeli de kullanılabilecek.
Harmanlanmış eğitime geçildiği durumda da gerekli önlemler alınarak uygulamalı eğitimler, olabildiğince yüz yüze yapılacak. Teorik dersler ise salgının seyrine göre yüz yüze veya belirli bir oranda uzaktan eğitimle verilebilecek.