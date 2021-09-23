Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı kısaca ALES, binlerce adayın katılımıyla geçtiğimiz Pazar günü uygulandı. Sınav sonrası ÖSYM soru ve cevapları adayların erişimine açtı. Adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soru kitapçığı ve cevap anahtarıne erişebiliyor. Peki ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Sınavdan kaç puan almak gerekir? ALES puan hesaplama nasıl yapılır? İşte ALES 2 ÖSYM sonuç öğrenme ekranı ve diğer merak edilenler...
ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANIR?
ALES 2 sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından değerlendirme yapıldıktan sonra sonuçlar 14 Ekim tarihinde AİS ekranından adayların erişime açılacak. ALES sonuçları T.C kimlik numarası ve şifresi ile https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden sorgulabiliyor.
ALES 2 ÖSYM SONUÇ ÖĞRENME EKRANI
ALES'TEN 60, 70 , 80, 90 PUAN ALMAK! SINAVDAN KA PUAN ALMAK GEREKİR?
Yükseklisans için her üniversitenin istediği puan farklıdır. Ancan en az 60 almanız işinize yarayacaktır. Adaylar ALES'ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almış olmalıdırlar. Bu şart YÖK'ün yayınladığı Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği'nde belirtilmektedir. Üniversite bu puanın altına düşüremez ama isterse daha yüksek puan almış olmayı isteyebilir.
ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek.
Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek.
Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.
Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacak ve bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacak.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak olup ağırlıklı puanlar da hesaplandıktan sonra bu puanlar, belirli bir formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.
YÜKSEK LİSANS ŞARTLARI NELER?
Yüksek Lisans programlarına, yabancı dil sınavı ve mülakat yapılarak güz ve bahar yarı yılları başında öğrenci alınır. Üniversite yabancı dil sınavını kendi yapmazsa YDS, IELTS, TOEFL gibi sınav sonuçlarını da kabul edebilir. İlk yapmanız gereken başvuru yapmak istediğiniz üniversitelerin başvuru tarihlerini öğrenmek ve bu tarihlerde gerekli belgeleri götürüp teslim etmektir. Belge tesliminden sonra sizi mülakata çağırabilirler. Veya mülakattan önce bilim sınavı adı verilen bir sınava girebilirsiniz. (Başvuru için gerekli prosedürler üniversiteler arasında farklılık gösterebilir)