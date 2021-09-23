Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı kısaca ALES, binlerce adayın katılımıyla geçtiğimiz Pazar günü uygulandı. Sınav sonrası ÖSYM soru ve cevapları adayların erişimine açtı. Adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soru kitapçığı ve cevap anahtarıne erişebiliyor. Peki ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Sınavdan kaç puan almak gerekir? ALES puan hesaplama nasıl yapılır? İşte ALES 2 ÖSYM sonuç öğrenme ekranı ve diğer merak edilenler...

ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ALES 2 sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından değerlendirme yapıldıktan sonra sonuçlar 14 Ekim tarihinde AİS ekranından adayların erişime açılacak. ALES sonuçları T.C kimlik numarası ve şifresi ile https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden sorgulabiliyor.

ALES 2 ÖSYM SONUÇ ÖĞRENME EKRANI