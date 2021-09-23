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    • Eğitim
    • 23.09.2021 08:44
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    • 23.09.2021 08:47
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    2. ek tercih ne zaman? YKS TYT ek tercih kılavuzu 2021 ÖSYM: Ek yerleştirme tercih robotu!

    Üniversiteye yerleşemeyen adayların heyecanla beklediği YKS ek yerleştirmelerin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren binlerce aday konuya ilişkin ÖSYM'den son dakika açıklamaları araştırıyor. 2. ek tercih ne zaman? sorusunun yanıtını yoğun ilgi var. Adaylar ek tercihlerin hangi tarihlerde başlayacağını öğrenmek istiyor. İşte detaylar ve YKS TYT ek tercih kılavuzu 2021 ÖSYM ve ek yerleştirme tercih robotu...

    Gülistan Başköy
    takvim.com.tr
    2. ek tercih ne zaman? YKS TYT ek tercih kılavuzu 2021 ÖSYM: Ek yerleştirme tercih robotu!

    Üniversitelerin 13 Eylül'de açılmasının akabinde YKS ile bir bölüme yerleşenler de okullarına kavuştu. YKS sonuçlarına göre herhangi bir okula yerleşemeyen adaylar içinse iki kez ek yerleştirme yapılacak. 1. ek tercihler 20 Eylül'de alınmaya başlandı. 1. ek tercihler sonrası da 2. ek tercihler alınmaya başlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ek yerleştirmelerde baraj puanının düşürüldüğünü duyurmuştu. Peki hangi ek tercihlerde baraj puanı düşürüldü? 1. ek tercihler ne zaman bitecek, sonuçları ne zaman açıklanacak? 2. ek tercih ne zaman başlayacak? 140 puanla tercihler hangi tarihte yapılacak? Tüm detaylar haberimizde...

    2. EK TERCİH NE ZAMAN?

    YKS 1. ek tercihler 20-23 Eylül tarihleri arasında alınıyor. 1. ek tercih sonuçları açıklandığında bu kez 2. ek tercihler alınmaya başlanacak. 2. ek yerleştirmelerde baraj puanı TYT'de 140'a, AYT ve YDT'de de 170'e düşürüldü. (1. ek tercihlerde ise baraj puanı TYT'de 150, ATY ve YDT'de 180'dir.)

    YKS TYT EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

    ÖSYM 1. ek tercihler için kılavuzu yayınladı.

    YKS EK TERCİH KILAVUZU ÖSYM 2021

    YKS EK YERLEŞTİRME ROBOTU

    1. ek yerleştirmelerin tamamlanmasının ardından 2. ek tercih kılavuzu yayınlanacak. TYT'den 140 üzeri, ATY ve YDT'den de 170 üzeri alan adaylar boş kalan kontenjanlara yerleştirilecek.

    YKS EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

    YKS ek tercih işlemleri T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak yapılmaktadır.

    EK TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    Adaylar, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir.

    TYT puanı 150 ve üzeri olan adaylar, Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir. İlgili AYT/YDT puanı 180 ve üzeri olan adaylar, Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

    Her adayın, girmek istediği programları Tablo 3 ve/veya Tablo 4'ten bularak tercih sırasına koyması ve bir Tercih Listesi oluşturması yararlı olacaktır. Liste oluşturulurken girmek istenilen yükseköğretim programları tercih sırasına konulmalı ve her satıra bir programın kodu ve adı ile bağlı olduğu üniversite ve fakülte/yüksekokul adı yazılmalıdır. Yapacağınız tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu size ait olacaktır.

    Tercihlerin tümünün doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazmakla yetinebilir.

        ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

        Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.
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        Haberler Eğitim 2. ek tercih ne zaman? YKS TYT ek tercih kılavuzu 2021 ÖSYM: Ek yerleştirme tercih robotu!
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