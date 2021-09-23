2. ek tercih ne zaman? YKS TYT ek tercih kılavuzu 2021 ÖSYM: Ek yerleştirme tercih robotu!

Üniversitelerin 13 Eylül'de açılmasının akabinde YKS ile bir bölüme yerleşenler de okullarına kavuştu. YKS sonuçlarına göre herhangi bir okula yerleşemeyen adaylar içinse iki kez ek yerleştirme yapılacak. 1. ek tercihler 20 Eylül'de alınmaya başlandı. 1. ek tercihler sonrası da 2. ek tercihler alınmaya başlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ek yerleştirmelerde baraj puanının düşürüldüğünü duyurmuştu. Peki hangi ek tercihlerde baraj puanı düşürüldü? 1. ek tercihler ne zaman bitecek, sonuçları ne zaman açıklanacak? 2. ek tercih ne zaman başlayacak? 140 puanla tercihler hangi tarihte yapılacak? Tüm detaylar haberimizde...
2. EK TERCİH NE ZAMAN?
YKS 1. ek tercihler 20-23 Eylül tarihleri arasında alınıyor. 1. ek tercih sonuçları açıklandığında bu kez 2. ek tercihler alınmaya başlanacak. 2. ek yerleştirmelerde baraj puanı TYT'de 140'a, AYT ve YDT'de de 170'e düşürüldü. (1. ek tercihlerde ise baraj puanı TYT'de 150, ATY ve YDT'de 180'dir.)
YKS TYT EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
ÖSYM 1. ek tercihler için kılavuzu yayınladı.
YKS EK TERCİH KILAVUZU ÖSYM 2021
1. ek yerleştirmelerin tamamlanmasının ardından 2. ek tercih kılavuzu yayınlanacak. TYT'den 140 üzeri, ATY ve YDT'den de 170 üzeri alan adaylar boş kalan kontenjanlara yerleştirilecek.
YKS EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?
YKS ek tercih işlemleri T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak yapılmaktadır.
EK TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Adaylar, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir.
TYT puanı 150 ve üzeri olan adaylar, Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir. İlgili AYT/YDT puanı 180 ve üzeri olan adaylar, Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir.
Her adayın, girmek istediği programları Tablo 3 ve/veya Tablo 4'ten bularak tercih sırasına koyması ve bir Tercih Listesi oluşturması yararlı olacaktır. Liste oluşturulurken girmek istenilen yükseköğretim programları tercih sırasına konulmalı ve her satıra bir programın kodu ve adı ile bağlı olduğu üniversite ve fakülte/yüksekokul adı yazılmalıdır. Yapacağınız tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu size ait olacaktır.
Tercihlerin tümünün doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazmakla yetinebilir.