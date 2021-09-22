İBB, maddi durumu yeterli olmayan üniversite öğrencilerine her yıl belirlenen miktarda aylık olarak burs ödemektedir. 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla da gözler burslara çevrildi. Öğrenciler eğitimleri boyunca alabilecekleri karşılıksız burslara yoğun ilgi gösteriyor. Bu kapsamda İBB burslarını kaçırılmayacak fırsat olarak görüyorlar. KYK burs ve kredi başvuruları için bekleyiş sürerken bir yandan da İBB bursları hakkında araştırmalar başladı. Peki İBB burs başvurusu ne zaman başlayacak, nasıl yapılır? İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı ne kadar, kaç para, şartları nelerdir?
İBB BURS BAŞVURUSU BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2021-2022?
İBB burs başvuru tarihleri henüz belli olmadı. İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı internet sayfasında yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi;
"Sevgili İstanbullumuz,
2021 - 2022 Eğitim-Öğretim yılında da "Genç Üniversiteli" eğitim desteğimiz devam edecektir.
"Genç Üniversiteli" Eğitim desteğinin başvuru tarih aralığı önümüzdeki günlerde web sayfamız üzerinden duyurulacaktır. Duyurunun ardından başvurularınızı yapabilirsiniz."
Öte yandan geçtiğimiz yıl başvurular 15 Eylül - 14 Ekim tarihleri arasında alınmıştı.
Öğrenciler başvurularını https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/BasvuruGiris.aspx adresinden yapabileceklerdir.
İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ EĞİTİM YARDIŞARTLARI NELERDİR?
T.C. vatandaşı olmak
Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *
Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak
Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak
Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması
Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **
İBB BURSU NE KADAR, KAÇ PARA?
Geçtiğimiz yıl öğrencilere yıllık 3 bin 200 TL burs verilmekteydi. Belirlenen burslar 3'e bölündü ve öğrencilere 3 farklı ay içinde verildi. Bu yılda bu miktarda bir burs ödemesi yapılması bekleniyor. 2021 yılı İBB burs miktarı açıklandığında haberimizde yer verilecektir.
BURS VERİLİRKEN NELERE BAKILIR?
Değerlendirmede, «Eğitim Yardımı Değerlendirme Kriterlerine» göre yapılacak sıralama esas alınır.
Eğitim yardımı değerlendirme komisyonuyla karara bağlanacaktır.
Toplam 30.000 öğrenciye eğitim yardımı yapılması öngörülmektedir.
Eğitim yardımı planlamasında kadın ve erkek adaylar için eşitlik dengesi gözetilecektir.
Eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrencilerin belgelerini eksiksiz olarak ibraz etmeleri istenecektir. Belgesini ibraz etmeyen adaylar yerine yedek liste ile iletişime geçilecektir.