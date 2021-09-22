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    • Eğitim
    • 23.09.2021 06:55
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    • 23.09.2021 07:00
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    İBB burs başvurusu ne zaman başlayacak, nasıl yapılır? İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı ne kadar, kaç para, şartları nelerdir?

    Üniversitelerin 13 Eylül'de yüz yüze eğitime başlamasının ardından milyonlarca öğrenci okullarının yolunu tuttu. KYK bursları dışında İstabul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından da karşılıksız burs verilmektedir. İBB bursundan yararlanmak isteyen 1. sınıf ve ara sınıf öğrencileri burs başvuru tarihlerini merak ediyor. Peki İBB burs başvurusu ne zaman başlayacak, nasıl yapılır? İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı ne kadar, kaç para, şartları nelerdir?

    Gülistan Başköy
    takvim.com.tr
    İBB burs başvurusu ne zaman? İBB bursu ne kadar, kaç para?

    İBB, maddi durumu yeterli olmayan üniversite öğrencilerine her yıl belirlenen miktarda aylık olarak burs ödemektedir. 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla da gözler burslara çevrildi. Öğrenciler eğitimleri boyunca alabilecekleri karşılıksız burslara yoğun ilgi gösteriyor. Bu kapsamda İBB burslarını kaçırılmayacak fırsat olarak görüyorlar. KYK burs ve kredi başvuruları için bekleyiş sürerken bir yandan da İBB bursları hakkında araştırmalar başladı. Peki İBB burs başvurusu ne zaman başlayacak, nasıl yapılır? İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı ne kadar, kaç para, şartları nelerdir?

    İBB BURS BAŞVURUSU BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2021-2022?

    İBB burs başvuru tarihleri henüz belli olmadı. İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı internet sayfasında yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi;

    "Sevgili İstanbullumuz,

    2021 - 2022 Eğitim-Öğretim yılında da "Genç Üniversiteli" eğitim desteğimiz devam edecektir.

    "Genç Üniversiteli" Eğitim desteğinin başvuru tarih aralığı önümüzdeki günlerde web sayfamız üzerinden duyurulacaktır. Duyurunun ardından başvurularınızı yapabilirsiniz."

    Öte yandan geçtiğimiz yıl başvurular 15 Eylül - 14 Ekim tarihleri arasında alınmıştı.

    Öğrenciler başvurularını https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/BasvuruGiris.aspx adresinden yapabileceklerdir.

    İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ EĞİTİM YARDIŞARTLARI NELERDİR?

    T.C. vatandaşı olmak
    Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *
    Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak
    Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
    Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak
    Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması
    Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **

    İBB BURSU NE KADAR, KAÇ PARA?

    Geçtiğimiz yıl öğrencilere yıllık 3 bin 200 TL burs verilmekteydi. Belirlenen burslar 3'e bölündü ve öğrencilere 3 farklı ay içinde verildi. Bu yılda bu miktarda bir burs ödemesi yapılması bekleniyor. 2021 yılı İBB burs miktarı açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

    BURS VERİLİRKEN NELERE BAKILIR?

    Değerlendirmede, «Eğitim Yardımı Değerlendirme Kriterlerine» göre yapılacak sıralama esas alınır.
    Eğitim yardımı değerlendirme komisyonuyla karara bağlanacaktır.
    Toplam 30.000 öğrenciye eğitim yardımı yapılması öngörülmektedir.
    Eğitim yardımı planlamasında kadın ve erkek adaylar için eşitlik dengesi gözetilecektir.
    Eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrencilerin belgelerini eksiksiz olarak ibraz etmeleri istenecektir. Belgesini ibraz etmeyen adaylar yerine yedek liste ile iletişime geçilecektir.

        KİMLER BURS BAŞVURUSUNDA BULUNAMAZ?

        Açık öğretimde okuyanlar
        Uzaktan öğretim görenler
        Ücretli değişim programında bulunanlar
        25 yaşından büyükler
        Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar
        Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler
        Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

        İSTENİLECEK BELGELER NELERDİR?

        Nüfus cüzdanı fotokopisi
        Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge
        Vukuatlı Nüfus kayıt örneği
        Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript
        Bursluluk belgesi
        Disiplin belgesi
        Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)
        Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi
        Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler
        Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır.


        Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.
        Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.
        Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge
        Öğrencinin İstanbul Kart bilgisi

        Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.
        * Anne babanın vefat etmesi ya da boşanması (Sadece resmi olarak boşanmış aileler) durumunda öğrencinin ikamet ettiği aile bireyi esas alınır.
        ** Başvuru sahipleri gerekli görüldüğü hallerde sosyal incelemeye tabi tutulacaklardır.
        ** Gelir beyanına AGİ/Fazla Mesai ve Prim ücretleri dahil edilmez, Bordro üstündeki net gelir baz alınır.

        - Eğitim Yardımı başvuruları ve evrak yüklemeleri sadece web sayfası üzerinden yapılacaktır.
        - Bilgilerinizin doğruluğundan emin olun. Onaylamanız durumunda bilgilerinizde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.
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        Haberler Eğitim İBB burs başvurusu ne zaman başlayacak, nasıl yapılır? İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı ne kadar, kaç para, şartları nelerdir?
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