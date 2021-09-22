İBB, maddi durumu yeterli olmayan üniversite öğrencilerine her yıl belirlenen miktarda aylık olarak burs ödemektedir. 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla da gözler burslara çevrildi. Öğrenciler eğitimleri boyunca alabilecekleri karşılıksız burslara yoğun ilgi gösteriyor. Bu kapsamda İBB burslarını kaçırılmayacak fırsat olarak görüyorlar. KYK burs ve kredi başvuruları için bekleyiş sürerken bir yandan da İBB bursları hakkında araştırmalar başladı. Peki İBB burs başvurusu ne zaman başlayacak, nasıl yapılır? İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı ne kadar, kaç para, şartları nelerdir?

İBB BURS BAŞVURUSU BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2021-2022?

İBB burs başvuru tarihleri henüz belli olmadı. İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı internet sayfasında yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi;

"Sevgili İstanbullumuz,

2021 - 2022 Eğitim-Öğretim yılında da "Genç Üniversiteli" eğitim desteğimiz devam edecektir.

"Genç Üniversiteli" Eğitim desteğinin başvuru tarih aralığı önümüzdeki günlerde web sayfamız üzerinden duyurulacaktır. Duyurunun ardından başvurularınızı yapabilirsiniz."

Öte yandan geçtiğimiz yıl başvurular 15 Eylül - 14 Ekim tarihleri arasında alınmıştı.

Öğrenciler başvurularını https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/BasvuruGiris.aspx adresinden yapabileceklerdir.