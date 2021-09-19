Yurt taahhütname onayı nedir, onaylama nasıl yapılır? KYK yurt kayıtları ne zaman bitiyor 2021?

KYK İLK KAYIT ÜCRETİ NEDİR, NE KADAR?

Yurda ilk kez gelen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denmektedir. Bu ücretin içerisinde yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklıdır. İlgili banka ATM'lerinde veya Kredi/Yurt e-Ödeme ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

1.Tip KYK Yurtları 230 ₺

2.Tip KYK Yurtları 250 ₺

3.Tip KYK Yurtları 290 ₺

4.Tip KYK Yurtları 325 ₺

5.Tip KYK Yurtları 360 ₺

6.Tip KYK Yurtları 390 ₺

Kıbrıs KYK Yurtları 500 ₺

KYK YURT HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER!

KYK yurt odaları kaç kişilik?

KYK yurtlarının en büyük dezavantajı odalarda kalan öğrenci sayısının fazla olması. Şu an KYK yurt odaları 2, 3, 4, 5, 6 ve 8 kişiliktir. Yurt başvurusu yaparken "Ben 2 kişilik oda istiyorum" tarzı bir seçenek bulunmadığı için hangi yurtta kaç kişilik odalar kalacağınız şansınıza kalmış.

Oda Arkadaşımla Sorun Yaşarsam Odamı Değiştirebilir miyim?

Oda arkadaşınız birinci öğretim veya ikinci öğretim okuyor olabilir hatta yabancı uyruklu bile olabilir. Oda arkadaşınızla herhangi bir konuda tartışabilirsiniz. Örneğin siz ikinci öğretim okuyorsanız oda arkadaşınız sabah erken saatte kalkmak zorunda haliyle ses çıkarabilir. Bu durumdan rahatsız olmanız gayet normal.

Arkadaşınızla herhangi bir sebeple anlaşamamanız durumunda kaldığınız yurdun müdürlüğüne giderek bir dilekçe yazıyorsunuz. Dilekçede kaldığınız oda numarasını ve neden oda değiştirmek istediğinizi yazıyorsunuz. Boş yer varsa odanız hemen değişebiliyor ki genellikle boş yer olmuyor. Boş yatak yoksa da boşalana kadar beklemeniz gerekiyor.