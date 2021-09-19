Yurt taahhütname onayı nedir, onaylama nasıl yapılır? KYK yurt kayıtları ne zaman bitiyor 2021?

Üniversiteyi farklı şehirde okuyan yüzbinlerce öğrenci eğitimleri boyunca KYK yurtlarında barınabilmek için öncelikle KYK yurt başvurusunda bulunmalı. 2021 yılında KYK yurt başvuruları 12 Eylül'de sona erdi. Öğrenciler daha sonra yurt kaydı için kolları sıvadı. KYK yurt kayıtları bir süredir alınıyor. Peki KYK yurt kayıtları ne zaman bitiyor 2021? Öte yandan kayıt işlemi yapan öğrencilerin karşılarına Yurt taahhütnamesi onayı çıkıyor. Haliyle öğrenciler de Yurt taahhütnamesi onaylama nedir, nasıl yapılır? şeklindeki soruların yanıtlarını araştıyor. İşte e-Devlet kapısı KYK yurt kaydı onaylama linki ve diğer merak edilenler...
KYK YURT KAYITLARI NE ZAMAN SONA ERECEK?
KYK yurduna yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin kayıtlarını 19 Eylül'e kadar yapmaları gerekiyor. Yurt kayıt işlemleri e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Adaylar yurt taahhütnamesini e-devlet üzerinden 19 Eylül Pazar günü saat 22.45'e kadar onaylamalı.
YURT TAAHHÜTNAMESİ ONAYLAMA NASIL YAPILIR?
İlk kayıt ücretinin ödendikten sonra e-Devlet "Yurt Kayıt İşlemleri" bağlantısından taahhütname onayı yapılmalıdır. Ardından da başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilir.
TAAHHÜTNAME NEDİR?
Taahhütname onayı yurda kaydı yapılacak öğrencinin belirli kuralları kabul ettiğini gösteren belge olarak isimlendirilebilir.
KYK İLK KAYIT ÜCRETİ NEDİR, NE KADAR?
Yurda ilk kez gelen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denmektedir. Bu ücretin içerisinde yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklıdır. İlgili banka ATM'lerinde veya Kredi/Yurt e-Ödeme ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.
KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?
- 1.Tip KYK Yurtları 230 ₺
- 2.Tip KYK Yurtları 250 ₺
- 3.Tip KYK Yurtları 290 ₺
- 4.Tip KYK Yurtları 325 ₺
- 5.Tip KYK Yurtları 360 ₺
- 6.Tip KYK Yurtları 390 ₺
- Kıbrıs KYK Yurtları 500 ₺
KYK YURT HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER!
KYK yurt odaları kaç kişilik?
KYK yurtlarının en büyük dezavantajı odalarda kalan öğrenci sayısının fazla olması. Şu an KYK yurt odaları 2, 3, 4, 5, 6 ve 8 kişiliktir. Yurt başvurusu yaparken "Ben 2 kişilik oda istiyorum" tarzı bir seçenek bulunmadığı için hangi yurtta kaç kişilik odalar kalacağınız şansınıza kalmış.
Oda Arkadaşımla Sorun Yaşarsam Odamı Değiştirebilir miyim?
Oda arkadaşınız birinci öğretim veya ikinci öğretim okuyor olabilir hatta yabancı uyruklu bile olabilir. Oda arkadaşınızla herhangi bir konuda tartışabilirsiniz. Örneğin siz ikinci öğretim okuyorsanız oda arkadaşınız sabah erken saatte kalkmak zorunda haliyle ses çıkarabilir. Bu durumdan rahatsız olmanız gayet normal.
Arkadaşınızla herhangi bir sebeple anlaşamamanız durumunda kaldığınız yurdun müdürlüğüne giderek bir dilekçe yazıyorsunuz. Dilekçede kaldığınız oda numarasını ve neden oda değiştirmek istediğinizi yazıyorsunuz. Boş yer varsa odanız hemen değişebiliyor ki genellikle boş yer olmuyor. Boş yatak yoksa da boşalana kadar beklemeniz gerekiyor.