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    • Eğitim
    • 19.09.2021 15:14
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    • 19.09.2021 15:16
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    Yurt taahhütname onayı nedir, onaylama nasıl yapılır? KYK yurt kayıtları ne zaman bitiyor 2021?

    KYK yurt kayıtları devam ederken henüz kayıt işlemlerini tamamlamamış olan öğrenciler e-Devlet kapısı üzerinden yurt taahhütnamesi onaylama yapmalıdır. Ancak taahhütnamesi onaylamanın nasıl yapıldığını bilmeyenler internet üzerinden araştırmalara koyuldu. Öğrenciler yurt taahhütnamesi onayını kayıtlar bitmeden önce yapmalıdır. Peki Yurt taahhütname onayı nedir, onaylama nasıl yapılır? KYK yurt kayıtları ne zaman bitiyor 2021? İşte detaylar ve e-Devlet (Türkiye.gov.tr) kapısı üzerinden onay işlemlerine dair bilgiler...

    takvim.com.tr
    Yurt taahhütnamesi onaylama nasıl yapılır? KYK yurt kayıtları ne zaman bitiyor 2021?

    Üniversiteyi farklı şehirde okuyan yüzbinlerce öğrenci eğitimleri boyunca KYK yurtlarında barınabilmek için öncelikle KYK yurt başvurusunda bulunmalı. 2021 yılında KYK yurt başvuruları 12 Eylül'de sona erdi. Öğrenciler daha sonra yurt kaydı için kolları sıvadı. KYK yurt kayıtları bir süredir alınıyor. Peki KYK yurt kayıtları ne zaman bitiyor 2021? Öte yandan kayıt işlemi yapan öğrencilerin karşılarına Yurt taahhütnamesi onayı çıkıyor. Haliyle öğrenciler de Yurt taahhütnamesi onaylama nedir, nasıl yapılır? şeklindeki soruların yanıtlarını araştıyor. İşte e-Devlet kapısı KYK yurt kaydı onaylama linki ve diğer merak edilenler...

    KYK YURT KAYITLARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

    KYK yurduna yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin kayıtlarını 19 Eylül'e kadar yapmaları gerekiyor. Yurt kayıt işlemleri e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Adaylar yurt taahhütnamesini e-devlet üzerinden 19 Eylül Pazar günü saat 22.45'e kadar onaylamalı.

    YURT TAAHHÜTNAMESİ ONAYLAMA NASIL YAPILIR?

    İlk kayıt ücretinin ödendikten sonra e-Devlet "Yurt Kayıt İşlemleri" bağlantısından taahhütname onayı yapılmalıdır. Ardından da başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilir.

    TAAHHÜTNAME NEDİR?

    Taahhütname onayı yurda kaydı yapılacak öğrencinin belirli kuralları kabul ettiğini gösteren belge olarak isimlendirilebilir.

    E-DEVLET YURT TAAHHÜTNAME ONAYI İÇİN TIKLAYINIZ

    KYK İLK KAYIT ÜCRETİ NEDİR, NE KADAR?

    Yurda ilk kez gelen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denmektedir. Bu ücretin içerisinde yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklıdır. İlgili banka ATM'lerinde veya Kredi/Yurt e-Ödeme ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

    KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

    • 1.Tip KYK Yurtları 230 ₺
    • 2.Tip KYK Yurtları 250 ₺
    • 3.Tip KYK Yurtları 290 ₺
    • 4.Tip KYK Yurtları 325 ₺
    • 5.Tip KYK Yurtları 360 ₺
    • 6.Tip KYK Yurtları 390 ₺
    • Kıbrıs KYK Yurtları 500 ₺

    KYK YURT HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER!

    KYK yurt odaları kaç kişilik?

    KYK yurtlarının en büyük dezavantajı odalarda kalan öğrenci sayısının fazla olması. Şu an KYK yurt odaları 2, 3, 4, 5, 6 ve 8 kişiliktir. Yurt başvurusu yaparken "Ben 2 kişilik oda istiyorum" tarzı bir seçenek bulunmadığı için hangi yurtta kaç kişilik odalar kalacağınız şansınıza kalmış.

    Oda Arkadaşımla Sorun Yaşarsam Odamı Değiştirebilir miyim?

    Oda arkadaşınız birinci öğretim veya ikinci öğretim okuyor olabilir hatta yabancı uyruklu bile olabilir. Oda arkadaşınızla herhangi bir konuda tartışabilirsiniz. Örneğin siz ikinci öğretim okuyorsanız oda arkadaşınız sabah erken saatte kalkmak zorunda haliyle ses çıkarabilir. Bu durumdan rahatsız olmanız gayet normal.

    Arkadaşınızla herhangi bir sebeple anlaşamamanız durumunda kaldığınız yurdun müdürlüğüne giderek bir dilekçe yazıyorsunuz. Dilekçede kaldığınız oda numarasını ve neden oda değiştirmek istediğinizi yazıyorsunuz. Boş yer varsa odanız hemen değişebiliyor ki genellikle boş yer olmuyor. Boş yatak yoksa da boşalana kadar beklemeniz gerekiyor.

        KYK Yurdumu Değiştirebilir miyim?

        Üniversitenize uzakta bir yurt çıkma ihtimali yüksek olduğu için sosyal medya hesaplarımıza en fazla bu soru gelmekte. Üniversite yerleşkenize yakın konumdaki KYK yurdunu arayarak öncelikle boş yer olup olmadığını sormalısınız. Boş yer varsa ve yurt yönetimi de onay verirse yurdunuzu değiştirebilirsiniz.

        Yurdunuzu değiştirebileceğiniz bir başka yöntem de halk dilinde becayiş olarak bilinen yer değiştirmedir. Kaldığınız yurt geçiş yapmak istediğiniz yurtta kalan bir öğrencinin üniversitesine yakınsa onunla irtibata geçip yer değiştirebilirsiniz.

        KYK Yurtlarında Giriş – Çıkış Saati Kaçtır?

        KYK yurtlarına giriş ve çıkış saatleri öğrenciler için sorun yaratan uygulamalardan biridir. Güvenilir olmasına karşın özgürlüğü kısıtlayıcı bu uygulamanın yorumunu öğrenci ve velilere bırakmak daha doğru olur.

        KYK yurtlarına son giriş saati: 23.00
        KYK yurtlarından çıkış saati: 06.00
        Genel uygulama bu şekilde olmakla birlikte yaz aylarında ve Ramazan ayında son giriş saati 24.00 olarak esnetilmektedir. Bu saatler dışında giriş-çıkış yapmanız durumunda uyarı alırsınız ve tekrarı halinde de yurt kurallarına uyulmaması sebebiyle yurttan atılırsınız.
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        Haberler Eğitim Yurt taahhütname onayı nedir, onaylama nasıl yapılır? KYK yurt kayıtları ne zaman bitiyor 2021?
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