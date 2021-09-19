Okul tatilleri ne zaman 2021? Tatiller ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor MEB? Açıklama geldi: İlk ara tatil Kasım'da!

ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

Öğrenciler 15 Kasım'da ilk ara tatillerini yapacak. Ara tati toplamda 9 gün sürecek ve öğrenciler 19 Kasım'da okullarına geri dönecek.

OKULLAR KORONAVİRÜS NEDENİYLE YENİDEN KAPANABİLİR Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların kapanmasına ilişkin yer alan iddialar üzerine şöyle konuştu:

"Hayır böyle bir şey söz konusu değil. 71 bin 320 okulumuzda ve 850 bin dersliğimizde uyulması gereken kuralları belirledik. Sürecin devam ettirilmesi, okul bazlı değil vaka bazlı. Hiçbir okulumuz kapalı değil ama 198 tane sınıfta vaka veya yakın temas nedeniyle eğitim öğretime ara verildi. Dolayısıyla vakaların yaygınlaşması durumunda vakaların etkilediği sınıflarla ilgili kararlar alacağız, okul, ilçe veya il ile ilgili karar almayacağız. Başlangıçtaki irademizi devam ettiriyoruz, okullar açık kalmaya devam edecek. Şu andaki bilimsel veriler ışığında aldığımız kararlar var, 1 ay sonra bilimsel veriler değiştiği zaman tedbirlerimizle ilgili güncellemeler yapacağız. Ama yine okullarımızın açık kalması için her türlü önlemi alarak süreci devam ettireceğiz."

Yüz yüze eğitimde herkesin sorumluluk alması ve tedbirlere dikkat etmesi gerektiğine işaret eden Bakan Mahmut Özer, "Okulların açık kalması, artık sadece bir eğitim meselesi değil, bir milli güvenlik meselesidir. Onun için de okullarımızı elimizden geldiği kadar çok olağanüstü durumlar olmadığı müddetçe en son kapanan kurumlar olarak tutmak için tüm vatandaşlarımızın fedakarlık yapması gerekiyor." dedi.

KAÇ OKULDA YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ ?

Bakan Özer vaka nedeniyle kapanan sınıflar hakkında şu bilgileri verdi;

''Bir haftada 850 bin sınıfın 198'inde yüz yüze eğitime ara verildi. Vaka nedeniyle tatil edilen herhangi bir okul yok.

Şunun altını çizmemiz gerekiyor. Okul bazlı, il bazlı, önlem almıyoruz. Genel bir önlem alıyoruz. Ders süreleri ile ilgili il veya ilçe değil okul bazlı karar alınmalı problemin olduğu okulda ikili sisteme geçilebilir.

"OKULLAR AÇIK KALACAK, GÜNCELLEME YAPABİLİRİZ"

Sürecin devam ettirilmesiyle ilgili okul bazlı değil vaka bazlı davranıyoruz. Okullar açık kalmaya devam edecek ama önümüzdeki süreçte bilimsel veriler ışığında aldığımız kararları güncelleyebiliriz. Okullarımızın açık kalması için her türlü önlemi alacağız.

ÖĞRETMEN AŞI ORANI

Aşı gönüllülük esasına dayalı olmasına rağmen öğretmenlerin aşılanma oranı Türkiye ortalamasından yüksek. En az bir doz aşı olan öğretmen oranı yüzde 91'e çıktı. İki doz aşı olan öğretmenlerin oranı yüzde 78. Öğretmenlerimiz sadece kendi sağlıkları için değil toplumda örnek olma açısından da çok başarılılar.