Okul tatilleri ne zaman 2021? Tatiller ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor MEB? Açıklama geldi: İlk ara tatil Kasım'da!

Koronavirüs pandemisi nedeniyle yaklaşık 2 yılı evlerinde geçiren öğrenciler 6 Eylül'de okullarına kavuştu. Yüz yüze eğitimin haftada 5 gün yapılmasına karar verildi. Tüm tedbirlerin alındığı okullarda öğrenciler 15 dakika teneffüs ve 40 dakika öğle arası kullanabiliyor. Birinci dönemin sona ermesine az bir süre kala öğrenci ve velileri ilk ara tatilin ne zaman yapılacağını merak etmeye başladı. Peki Okul tatilleri ne zaman 2021? Tatiller ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor MEB? İşte 2021-2022 MEB takvimine göre okullarda tatillerin başlangıç ve bitiş tarihleri...
OKUL TATİLLERİ NE ZAMAN?
Sömestr tatili yani 15 tatil 24 Ocak 2022'de başlayıp 4 Şubat 2022'de tamamlanacak. İlk ara tatil 15-19 Kasım, ikincisi ise 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2021-2022 MEB takviminde şu bilgiler yer alıyor;
* 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos Salı günü başlayacak.
* Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek.
* Birinci dönem, 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak, ardından ilk ara tatil 15-19 Kasım arasında verilecek. Daha sonra sömestr tatili 21 Ocak'ta başlayıp, 7 Şubat'ta sona erecek.
* İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak, 11-15 Nisan arasında ikinci ara tatil yapılıp 17 Haziran 2022 Cuma sona eğitim öğretim yılı sona erecek.
OKULDA YÜZ YÜZE EĞİTİM ZORUNLU MU?
Bu yıl uzaktan eğitim seçeneği bulunmuyor. Eğitimler yüz yüze olacak şekilde yapılmaktadır.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sadece mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayacak öğrenciler için TRT EBA ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edileceğini söyledi.