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    • Eğitim
    • 19.09.2021 10:23
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    • 19.09.2021 10:25
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    Okul tatilleri ne zaman 2021? Tatiller ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor MEB? Açıklama geldi: İlk ara tatil Kasım'da!

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimini yayınladı. Takvimde 15 tatil, sömestir tatili, ara tatil ve okulların kapanacağı tarih bilgisi paylaşıldı. 6 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayan milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi okulların ne zaman tatile gireceğimi merak ediyor. İlk ara tatil Kasım ayında yapılacak ve öğrenciler bu ayda 9 günlük bir tatil yapacak. Peki Okul tatilleri ne zaman 2021? Tatiller ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor MEB?

    takvim.com.tr
    Okul tatilleri ne zaman 2021? Tatiller ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor MEB?

    Koronavirüs pandemisi nedeniyle yaklaşık 2 yılı evlerinde geçiren öğrenciler 6 Eylül'de okullarına kavuştu. Yüz yüze eğitimin haftada 5 gün yapılmasına karar verildi. Tüm tedbirlerin alındığı okullarda öğrenciler 15 dakika teneffüs ve 40 dakika öğle arası kullanabiliyor. Birinci dönemin sona ermesine az bir süre kala öğrenci ve velileri ilk ara tatilin ne zaman yapılacağını merak etmeye başladı. Peki Okul tatilleri ne zaman 2021? Tatiller ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor MEB? İşte 2021-2022 MEB takvimine göre okullarda tatillerin başlangıç ve bitiş tarihleri...

    OKUL TATİLLERİ NE ZAMAN?

    Sömestr tatili yani 15 tatil 24 Ocak 2022'de başlayıp 4 Şubat 2022'de tamamlanacak. İlk ara tatil 15-19 Kasım, ikincisi ise 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

    OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

    2021-2022 MEB takviminde şu bilgiler yer alıyor;

    * 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos Salı günü başlayacak.

    * Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek.

    * Birinci dönem, 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak, ardından ilk ara tatil 15-19 Kasım arasında verilecek. Daha sonra sömestr tatili 21 Ocak'ta başlayıp, 7 Şubat'ta sona erecek.

    * İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak, 11-15 Nisan arasında ikinci ara tatil yapılıp 17 Haziran 2022 Cuma sona eğitim öğretim yılı sona erecek.

    OKULDA YÜZ YÜZE EĞİTİM ZORUNLU MU?

    Bu yıl uzaktan eğitim seçeneği bulunmuyor. Eğitimler yüz yüze olacak şekilde yapılmaktadır.

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sadece mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayacak öğrenciler için TRT EBA ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edileceğini söyledi.

        ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

        Öğrenciler 15 Kasım'da ilk ara tatillerini yapacak. Ara tati toplamda 9 gün sürecek ve öğrenciler 19 Kasım'da okullarına geri dönecek.

        OKULLAR KORONAVİRÜS NEDENİYLE YENİDEN KAPANABİLİR Mİ?

        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların kapanmasına ilişkin yer alan iddialar üzerine şöyle konuştu:

        "Hayır böyle bir şey söz konusu değil. 71 bin 320 okulumuzda ve 850 bin dersliğimizde uyulması gereken kuralları belirledik. Sürecin devam ettirilmesi, okul bazlı değil vaka bazlı. Hiçbir okulumuz kapalı değil ama 198 tane sınıfta vaka veya yakın temas nedeniyle eğitim öğretime ara verildi. Dolayısıyla vakaların yaygınlaşması durumunda vakaların etkilediği sınıflarla ilgili kararlar alacağız, okul, ilçe veya il ile ilgili karar almayacağız. Başlangıçtaki irademizi devam ettiriyoruz, okullar açık kalmaya devam edecek. Şu andaki bilimsel veriler ışığında aldığımız kararlar var, 1 ay sonra bilimsel veriler değiştiği zaman tedbirlerimizle ilgili güncellemeler yapacağız. Ama yine okullarımızın açık kalması için her türlü önlemi alarak süreci devam ettireceğiz."

        Yüz yüze eğitimde herkesin sorumluluk alması ve tedbirlere dikkat etmesi gerektiğine işaret eden Bakan Mahmut Özer, "Okulların açık kalması, artık sadece bir eğitim meselesi değil, bir milli güvenlik meselesidir. Onun için de okullarımızı elimizden geldiği kadar çok olağanüstü durumlar olmadığı müddetçe en son kapanan kurumlar olarak tutmak için tüm vatandaşlarımızın fedakarlık yapması gerekiyor." dedi.

        KAÇ OKULDA YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ ?

        Bakan Özer vaka nedeniyle kapanan sınıflar hakkında şu bilgileri verdi;

        ''Bir haftada 850 bin sınıfın 198'inde yüz yüze eğitime ara verildi. Vaka nedeniyle tatil edilen herhangi bir okul yok.

        Şunun altını çizmemiz gerekiyor. Okul bazlı, il bazlı, önlem almıyoruz. Genel bir önlem alıyoruz. Ders süreleri ile ilgili il veya ilçe değil okul bazlı karar alınmalı problemin olduğu okulda ikili sisteme geçilebilir.

        "OKULLAR AÇIK KALACAK, GÜNCELLEME YAPABİLİRİZ"

        Sürecin devam ettirilmesiyle ilgili okul bazlı değil vaka bazlı davranıyoruz. Okullar açık kalmaya devam edecek ama önümüzdeki süreçte bilimsel veriler ışığında aldığımız kararları güncelleyebiliriz. Okullarımızın açık kalması için her türlü önlemi alacağız.

        ÖĞRETMEN AŞI ORANI

        Aşı gönüllülük esasına dayalı olmasına rağmen öğretmenlerin aşılanma oranı Türkiye ortalamasından yüksek. En az bir doz aşı olan öğretmen oranı yüzde 91'e çıktı. İki doz aşı olan öğretmenlerin oranı yüzde 78. Öğretmenlerimiz sadece kendi sağlıkları için değil toplumda örnek olma açısından da çok başarılılar.

        VELİNİN RIZASI OLMADAN PCR TESTİ YAPILMAYACAK

        Öğrencilerle ilgili ne aşı ne de PCR testi zorunluluğu var. Velinin rızası olmadan çocuğa asla PCR testi yapmayacağız. Uygulamanın ne zaman başlayacağını yakında Sağlık Bakanlığımız açıklayacak.''

        İŞTE YENİ TEDBİRLER VE MASADAKİ O MODELLER

        İller okullarının durumuna göre ikili eğitim,
        2- Yüz yüze eğitim modelinde sınıfların seyreltilmesi,
        3- Hafta sonu da eğitimin devamı, öğretmen takviyesi gibi önlemleri devreye sokacak.
        Her ilin, ilçenin hatta okulun durumuna göre verilecek bu kararlarla pandemi yönetimi daha rahat olacak.
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        Haberler Eğitim Okul tatilleri ne zaman 2021? Tatiller ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor MEB? Açıklama geldi: İlk ara tatil Kasım'da!
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