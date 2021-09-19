ALES zor muydu, kolay mıydı? 2021 ALES sınav yorumları

ALES zor muydu, kolay mıydı? ALES 2 sınavı nasıldı? soruları sınava katılan ve bir sonraki sınava girecek olan adayların gündeminde yer alıyor. 19 Eylül'de gerçekleştirilen ALES 2 sınavından çıkan adaylar sosyal medyada sınava giren diğer adaylar ile iletişim kurarak sınav hakkında yorumlarda bulunuyor. Bir sonraki sınava katılmak isteyen adaylar da etkileşimde bulunarak sınav hakkında bilgi ediniyor. Yılda 3 kez düzenlenen ALES'in 2.si bugün 12:45'te tamamlanacak. ALES 3 ise Kasım ayında yapılacak. İşte ALES 2 hakkında yorumlar...
ALES ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?
Bugün Yükseköğretim kurumlarında akademik personel olarak çalışmak isteyen ya da lisansüstü eğitim almayı planlayan adaylar zorlu bir sınavı tamamladı. ÖSYM tarafından ikincisi düzenlenen ALES 2 hakkında araştırmalar başladı. Sınavda yer alan soruların zorluğu ve kolaylığı sosyal medyada çok konuşuldu. İşte sınava girenlerin ALES 2 soru yorumları...
Sınav henüz sona ermediğinden ALES hakkında yorumlar da başlamadı. Adaylar sosyal medyada yorum yaptığında haberimizde detaylara yer verilecektir.
ALES 2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES sınav sonuçları 14 Ekim'de açıklanacak. ALES sınavının sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.