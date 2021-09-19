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    • Eğitim
    • 19.09.2021 11:59
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    • 19.09.2021 12:01
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    ALES zor muydu, kolay mıydı? 2021 ALES sınav yorumları

    ALES 2 sınavı bugün 10:15'te başladı. Sınavda adaylara 50 sözel 50 sayısal alandan olmak üzere toplamda 100 soru için yöneltildi ve 150 dakika süre tanınıdı. Yükseklisans ve doktora yapabilmek için gerekli olan ALES puanını almak isteyen adaylar sınavda bir hayli ter döktü. Peki ALES zor muydu, kolay mıydı? ALES 2 sınavı nasıldı? İşte sınava katılan adaylardan 2021 ALES sınav yorumları....

    takvim.com.tr
    ALES zor muydu, kolay mıydı? 2021 ALES sınav yorumları

    ALES zor muydu, kolay mıydı? ALES 2 sınavı nasıldı? soruları sınava katılan ve bir sonraki sınava girecek olan adayların gündeminde yer alıyor. 19 Eylül'de gerçekleştirilen ALES 2 sınavından çıkan adaylar sosyal medyada sınava giren diğer adaylar ile iletişim kurarak sınav hakkında yorumlarda bulunuyor. Bir sonraki sınava katılmak isteyen adaylar da etkileşimde bulunarak sınav hakkında bilgi ediniyor. Yılda 3 kez düzenlenen ALES'in 2.si bugün 12:45'te tamamlanacak. ALES 3 ise Kasım ayında yapılacak. İşte ALES 2 hakkında yorumlar...

    ALES ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?

    Bugün Yükseköğretim kurumlarında akademik personel olarak çalışmak isteyen ya da lisansüstü eğitim almayı planlayan adaylar zorlu bir sınavı tamamladı. ÖSYM tarafından ikincisi düzenlenen ALES 2 hakkında araştırmalar başladı. Sınavda yer alan soruların zorluğu ve kolaylığı sosyal medyada çok konuşuldu. İşte sınava girenlerin ALES 2 soru yorumları...

    Sınav henüz sona ermediğinden ALES hakkında yorumlar da başlamadı. Adaylar sosyal medyada yorum yaptığında haberimizde detaylara yer verilecektir.

    ALES 2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ALES sınav sonuçları 14 Ekim'de açıklanacak. ALES sınavının sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.

    ALES 2 SONUÇ ÖĞRENME (ÖSYM EKRANI)

        ALES PUAN HESAPLAMA!

        Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

        Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

        Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:

        Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

        Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.

        ALES : Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
        AP : Adayın ağırlıklı puanı
        X : Ağırlıklı puanların ortalaması
        S : Ağırlıklı puanların standart sapması
        B : Ağırlıklı puanların en büyüğü
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        Haberler Eğitim ALES zor muydu, kolay mıydı? 2021 ALES sınav yorumları
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