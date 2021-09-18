Kahraman bakış açısı nedir? Edebiyatta kahraman anlatıcı bakış açısı örnekleri!

EDEBİYATTA KAHRAMAN BAKIŞ AÇISI ÖRNEKLERİ

BİRİNCİ ÖRNEK:

Bir çocuk elinde yarış bülteni ile yanımdan geçerken durdurup elindeki programı aldım. Burada anlamadığım, yabancı bir jargonda yazılmış niteliğe sahip olan sözcüklerin içerisinden tüyolar çıkartmaya çalıştım. Sonunda ise Seheryıldızı, jokeyini, haranın sahibinin kim olduğunu ve kırmızı yeşil renkleri buldum. Daha sonra önce ayağa kalktım, sonrasında ise tekrar oturdum. Bir anda vücudumu ateş basmıştı, ter içinde kalan alnımı mendilimle kurulamam gerekmişti ve gömleğimin yakasının sıkmaya başladığını hissettim. Yarış bir türlü başlamak nedir bilmiyordu.

Bayram heyecanı geçinceye kadar boyaları sakladım. Sonrasında ise mutfakta annemle yalnız olduğumuz bir vakit, sürünerek boyaları saklamış olduğum yere gittim. Dolabı ayağımla açtım ve içindeki beyaz boya kutusunu çıkarıp önüme koydum. "Şimdi ne yapacaksın?" diye sordu annem, çömelerek sırtımı duvara yasladığım yere geldi. "Resim yapmaya çalışmayacaksın herhâlde!"

Uslu bir şekilde başımı salladım. Daha sonra boya fırçasını ayak parmaklarımın arasına alıp ağzımda ıslattım ve boyalardan birine, en sevdiğim renk olan parlak turuncuya sürdüm. Daha sonra fırçayı diğer ayağıma değdirdim; çektiğimde turuncu bir benek gördüm. "Oluyor!" diye heyecanla bağırdım ve bir anda kıpkırmızı olduğumu hissediyordum.