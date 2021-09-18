Kahraman bakış açısı nedir? Edebiyatta kahraman anlatıcı bakış açısı örnekleri!

Arama motorlarında yoğun bir şekilde 'kahraman bakış açısı' konusu aratılıyor. Edebiyat konularından biri olan kahraman bakış açısı hakkında yazımızda gerekli detayları derledik. Peki, Kahraman bakış açısı nedir? İşte edebiyatta kahraman anlatıcı bakış açısı örnekleri!
Kahraman Bakış Açısı Nedir?
Metinlerde yer verilen bakış açılarından biri kahraman bakış açısı olmaktadır. Bu konuyla alakalı olarak yazar, edebi eserdeki kahramanlardan biri olmaktadır. Diğer bir tabir ile yazar, kendi başından geçen ya da kahramanlarından biri olduğu bir olayı kaleme almış durumdadır. Metindeki anlatıcı esasında yazarın bizzat kendisi olmaktadır. Yazar, metinde geçen olayların içinde yer alır; yaşama, görme, düşünme, duyma, bilme gibi yetenekleri ile birlikte okuyucuya olayları aktarır.
Metinde yer alan kişilerden biri konumunda olan yazar, gerçekleşen olayları bizzat kendisi yaşayan asıl kahraman olabileceği gibi, aynı şekilde olayları yaşamakla beraber geri planda kalmış bir kahraman da olabilmektedir. Bir insanın sahip olabileceği bütün yetenekleri ile birlikte yazar olayların içerisinde yer alır. Bu yeteneklerin ise ötesine geçemez.
Kahraman bakış açısında yaşanan olayları kendi başından geçtiği şekliyle anlatan yazar, kendisine has dil ve anlatım özelliklerini kullanır. Bir başka ifadeyle metinde geçen olayları anlatan kahramanın sahip olduğu üslubu, yazarın dil ve anlatım özelliklerini yansıtmaktadır. Burada dikkat edilmesi gerekli olan husus, yazarın her daim birinci ağızdan anlatımı tercih etmesi olmaktadır.