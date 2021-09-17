20 Eylül’de başlıyor! 140 puanla 2 yıllık üniversiteler 2021! 140 puanla hangi üniversiteye girebilirim 2021?

2021 YKS ek tercih kulavuzu yayınlandı. YKS tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından milyonlarca öğrenci tercih ettikleri üniversiteler kayıt oldu. Üniversitelerdeki boş kalan kontenjanlara da YKS ek tercihler ile yerleştirme yapılacak. Ek tercihlerin başlamasına bekleyen binlerce aday için ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den açıklama geldi. Aygün Twitter hesabından YKS ek tercihlerin alınmaya başlayacağı tarihi duyurdu. Peki 140 puanla hangi üniversiteye girebilirim 2021? İşte 140 puanla 2 yıllık üniversiteler 2021....
EK TERCİHLER BAŞLADI MI?
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, ''Değerli YKS adaylarımız, 2021-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlanmıştır. Tercihlerinizi 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz.
Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim.'' dedi.
YKS 1. EK TERCİHİ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI!
Boş kalan kontenjanlar YKS ek tercih kulavuzunda belirtildi. Adaylar kılavuza göre ek tercih yapabilecek.
Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
2021 YKS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
YKS EK TERCİH BARAJI KAÇ PUAN?
Bu yıl iki kez ek yerleştirme yapılacak. 1. ek tercihlerde baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de ise 180'dir. 2. ek tercihlerde ise baraj puanı düşürülecek. 2. ek tercihlerde TYT'de baraj puanı 140, AYT ve YDT'de ise 170 olacak.