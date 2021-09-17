20 Eylül’de başlıyor! 140 puanla 2 yıllık üniversiteler 2021! 140 puanla hangi üniversiteye girebilirim 2021?

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI!

Boş kalan kontenjanlar YKS ek tercih kulavuzunda belirtildi. Adaylar kılavuza göre ek tercih yapabilecek.

Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları

TABLO - 3

TABLO - 4

Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

2021 YKS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS EK TERCİH BARAJI KAÇ PUAN?

Bu yıl iki kez ek yerleştirme yapılacak. 1. ek tercihlerde baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de ise 180'dir. 2. ek tercihlerde ise baraj puanı düşürülecek. 2. ek tercihlerde TYT'de baraj puanı 140, AYT ve YDT'de ise 170 olacak.