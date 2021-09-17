YKS ek tercih kılavuzu 2021! YKS 2. ek tercihler ne zaman başlıyor? 2021 üniversite taban puanları nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 31 Ağustos tarihinde açıklanan YKS tercih sonuçlarının ardından yerleşemeyen adaylar merakla ikinci şansı araştırmaya başladı. ÖSYM'nin YKS ek tercih kılavuzunun yayınlanıp yayınlanmadığı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...
2021 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YKS ek tercihlerin başlayacağı tarih henüz belli olmadı. Ek yerleştirmeler üniversitelerde boş kalan kontenjanlar üzerinden yapılacak. Bu kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilecek. ÖSYM de bildirilen kontenjanları ek tercihlerde adayların tercihine sunacak.
ÜNİVERSİTE EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
YKS ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. 2020 yılında YKS ek tercihleri 17 Eylül'de başlayıp 23 Eylül'e kadar devam etmişti. Bu yıl da birinci ek tercihlerin benzer tarihlerde başlaması bekleniyor. Tercihlerin önümüzdeki hafta başlaması bekleniyor. ÖSYM'den son dakika açıklama geldiğinda haberimizde yer verilecektir.