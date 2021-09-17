Okullar kapanacak mı, ara verilecek mi? Cumartesi Pazar okullar açık mı? Bakan Mustafa Özer açıkladı!

Okullar kapanacak mı, ara verilecek mi? Cumartesi Pazar okullar açık mı? soruları öğrenci ve velileri tarafından araştırılıyor. 6 Eylül'de Türkiye genelinde okulların açılmasıyla milyonlarca öğrenci 1 buçuk yılın ardından yüz yüze eğitime başladı. Geçtiğimiz günlerde bazı sınıflarda koronavirüs vakası görülmesi üzerine 198 sınıfta eğitime ara verildi. Yüz yüze eğitim hakkında endişelere yönelik Bakan Mustafa Özer önemli açıklamalarda bulundu. Zaman zaman ortaya atılan okullar yeniden kapacak iddiaları Özer'in açıklamalarıyla çürüdü. İşte o açıklamalar...
OKULLAR KAPANACAK MI, OKULLARA ARA VERİLECEK Mİ?
Ekim ayında okulların kapanacağı yönündeki iddialar üzerine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklamalarda bulundu. Özer, "Böyle bir şey söz konusu değil. Sürecin devam ettirilmesi, okul bazlı değil vaka bazlı. Hiçbir okulumuz kapalı değil ama 198 sınıfta vaka veya yakın temas nedeniyle eğitim öğretime ara verildi. Dolayısıyla vakaların yaygınlaşması durumunda etkilenen sınıflarla ilgili kararlar alacağız; okul, ilçe veya il ile ilgili karar almayacağız.'' dedi.
Başlangıçtaki iradelerinin devam ettiğini vurgulayan Bakan Özer, ''Okullar açık kalmaya devam edecek. Şu andaki bilimsel veriler ışığında aldığımız kararlar var, 1 ay sonra bilimsel veriler değiştiği zaman tedbirlerimizle ilgili güncellemeler yapacağız. Ama yine okullarımızın açık kalması için her türlü önlemi alarak süreci devam ettireceğiz. Okulların açık kalması, artık sadece bir eğitim meselesi değil, bir milli güvenlik meselesidir. Onun için de okullarımızı elimizden geldiği kadar çok olağanüstü durumlar olmadığı müddetçe en son kapanan kurumlar olarak tutmak için tüm vatandaşlarımızın fedakârlık yapması gerekiyor." diye konuştu.
KESİN KONUŞTU: VELİ İZNİ OLMADAN PCR TESTİ YAPILMAYACAK!
Bir doz aşı olmuş öğretmen oranının yüzde 91'e çıktığını kaydeden Özer, belirli okullarda, örneklem üzerinden ve velinin rızasını alarak öğrencilere PCR testi yapılması yönünde Sağlık Bakanlığı ile koordineli şekilde görüştüklerini bildirdi ve "Öğrencilerle ilgili ne aşı ne PCR zorunluluğu var. Velinin rızası olmadan çocuğa asla PCR testi yapılmayacak" dedi.
OKULLARDA TATİL GÜNLERİ 2021-2022
1. dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım'da sona erecek.
Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat'a kadar devam edecek.
2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.