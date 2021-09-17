Meslek liseleri, 2021'de ekonomiye 300 milyon lira katkıda bulundu! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer hedefi büyüttü

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlık, mesleki eğitimde öğrencilerin uygulama becerilerine önemli katkısı olan döner sermaye kapsamındaki üretim kapasitesini artırmaya devam ediyor.
Son iki yılda yüzde 100 artarak geçen yıl 503 milyon 197 bin 847 liraya ulaşan meslek liselerinde üretimden elde edilen gelir, Kovid-19 salgını nedeniyle okulların uzun süre kapalı olmasına rağmen bu yıl da artış eğilimini sürdürdü.
Bu yıl 8 ayda, meslek liselerinde üretimden elde edilen gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarak, 300 milyon liraya ulaştı.
"2021 YILI İÇİN DAHA BÜYÜK BİR ARTIŞ HEDEFLİYORUZ"