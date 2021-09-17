Meslek liseleri, 2021'de ekonomiye 300 milyon lira katkıda bulundu! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer hedefi büyüttü

"2021 yılı için daha büyük bir artış hedefliyoruz. Süreç, planlamalarımıza ve takvimimize göre işliyor. Üretim portföyünde önemli değişikliklere gittik. Bu yıl artan üretim kapasitesini, mesleki eğitimin kalitesini doğrudan etkileyen atölye altyapımızı güçlendirmek üzere yönlendirdik. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüzün belirlediği liselerde, mesleki eğitimde kullandığımız atölye deney setlerini üretmeye başladık. Tasarım beceri atölyelerinde ihtiyaç duyulan ders ve diğer sınıf araç gereçlerini de artık meslek liselerimizde üretiyoruz. Bu bağlamda, 2021 yılı sonunda 2020 yılına göre üretimde ciddi bir artış bekliyoruz."

EN FAZLA GELİR İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE ELDE EDİLDİ

Bu yıl üretimden en fazla gelir sağlayan ilk 3 ilin sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir olduğunu kaydeden Özer, "Bu dönemde mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının yaptıkları üretimden İstanbul'da 38 milyon 645 bin lira, Ankara'da 31 milyon 698 bin lira ve İzmir'de 14 milyon 940 bin lira gelir elde edildi." bilgisini verdi.