KYK yurt fiyatları 2021 ne kadar? KYK yurt ücretleri ne zaman yatırılacak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. tip KYK yurdu nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt sonuçlarını açıklayınca öğrenciler yurt tipleri ve ücretleri ile ilgili bilgileri merakla araştırır oldu. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının depozito ücretlerinin ne zaman ödenmesi gerekiyor. İşte detaylar…
KYK YURT FİYATLARI NE KADAR? KYK YURT TİPLERİ NEDİR 2021?
KYK yurtlarında belirlenen yurt tipleri sayıları, 1 ve 6 arası fiyat uygunluğuna göre belirlenir. Bu durumda KYK en uygun yurt tipi, 1. Tip KYK yurtlarıdır.
Kredi ve Yurtlar Kurumunun 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı için belirlediği yurt ücretleri aşağıdaki gibidir.
1.Tip KYK Yurtları 230 TL 314 TL
2.Tip KYK Yurtları 250 TL 342 TL
3.Tip KYK Yurtları 290 TL 396 TL
4.Tip KYK Yurtları 325 TL 444 TL
5.Tip KYK Yurtları 390 TL 533 TL
Kıbrıs KYK Yurtları 500 TL 683 TL
KYK DEPOZİTO ÜCRETLERİ
1. TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ : 230
DEPOZİTO ÜCRETİ: 314
2. TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 250
DEPOZİTO ÜCRETİ: 342