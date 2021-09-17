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    • Eğitim
    • 17.09.2021 10:08
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    • 17.09.2021 10:12
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    KYK yurt fiyatları 2021 ne kadar? KYK yurt ücretleri ne zaman yatırılacak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. tip KYK yurdu nedir?

    Gündemde yoğun bir şekilde KYK yurt fiyatları 2021 ne kadar? KYK yurt ücretleri ne zaman yatırılacak? Sorularının yanıtları araştırılır oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yurt başvuru sonuçları açıklandı ve hak kazanan üniversite öğrenciler merakla yurtlar hakkındaki bilgileri araştırır oldu. Kayıt yaptırmak isteyenler özellikle ücretlerle ilgili bilgi edinmek istiyor. Peki 1, 2, 3, 4, 5, 6. tip KYK yurdu nedir? Tiplere göre ödenecek fiyat ne kadar, nereye yatırılacak? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    KYK yurt fiyatları 2021 ne kadar?

    KYK yurt fiyatları 2021 ne kadar? KYK yurt ücretleri ne zaman yatırılacak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. tip KYK yurdu nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt sonuçlarını açıklayınca öğrenciler yurt tipleri ve ücretleri ile ilgili bilgileri merakla araştırır oldu. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının depozito ücretlerinin ne zaman ödenmesi gerekiyor. İşte detaylar…

    KYK YURT FİYATLARI NE KADAR? KYK YURT TİPLERİ NEDİR 2021?

    KYK yurtlarında belirlenen yurt tipleri sayıları, 1 ve 6 arası fiyat uygunluğuna göre belirlenir. Bu durumda KYK en uygun yurt tipi, 1. Tip KYK yurtlarıdır.

    Kredi ve Yurtlar Kurumunun 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı için belirlediği yurt ücretleri aşağıdaki gibidir.

    1.Tip KYK Yurtları 230 TL 314 TL

    2.Tip KYK Yurtları 250 TL 342 TL

    3.Tip KYK Yurtları 290 TL 396 TL

    4.Tip KYK Yurtları 325 TL 444 TL

    5.Tip KYK Yurtları 390 TL 533 TL

    Kıbrıs KYK Yurtları 500 TL 683 TL

    KYK DEPOZİTO ÜCRETLERİ

    1. TİP KYK YURTLARI
    KYK YURT ÜCRETİ : 230
    DEPOZİTO ÜCRETİ: 314

    2. TİP KYK YURTLARI
    KYK YURT ÜCRETİ: 250
    DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

        3.TİP KYK YURTLARI KYK YURT ÜCRETİ: 290
        DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

        4.TİP KYK YURTLARI
        KYK YURT ÜCRETİ: 325
        DEPOZİTO ÜCRETİ: 444

        5.TİP KYK YURTLARI
        KYK YURT ÜCRETİ: 360
        DEPOZİTO ÜCRETİ: 492

        6 TİP KYK YURTLARI
        KYK YURT ÜCRETİ: 390
        DEPOZİTO ÜCRETİ: 533

        KYK YURT ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATIRILIYOR?

        KYK Yurt ücretleri en geç takip eden ayın 10'u saat 23.59'a kadar banka aracılığıyla ödenir.

        Yurt kaydı yapmak için ilk kayıt ücreti yatıracak olan öğrenciler ödemelerini Ziraat Bankası ATM'lerinden, banka şubelerinden ve mobil uygulamasından yapabilirler.

        Ödeme yapmak için Ziraat Bankası ödemeler ekranına geçip ardından eğitim sınav ve üniversite ödemeleri sekmesinin seçilmesi gerekiyor. Daha sonra açılan ekrandan KYK ödemeleri işaretlenecek yönlendirilen sayfadan da yurt ödemeleri seçilecek. TC no yazarak sorgulama yaptıktan sonra ödemeniz gereken tutar ekranda çıkacak

        KYK YEDEK YURT SIRASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        KYK yedek yurt sırası sorgulamak için GSB'nin sonuç sayfasından sorgulama yapılması gerekiyor. Bakanlığın belirlediği tarihlerde yedek alım sonuçları açıklanıyor. Sonuçların http://sonuc.gsb.gov.tr internet adresinden takip edilmesi gerekiyor.

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        Haberler Eğitim KYK yurt fiyatları 2021 ne kadar? KYK yurt ücretleri ne zaman yatırılacak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. tip KYK yurdu nedir?
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