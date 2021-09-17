KYK yurt fiyatları 2021 ne kadar? KYK yurt ücretleri ne zaman yatırılacak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. tip KYK yurdu nedir?

KYK YURT ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATIRILIYOR?

KYK Yurt ücretleri en geç takip eden ayın 10'u saat 23.59'a kadar banka aracılığıyla ödenir.

Yurt kaydı yapmak için ilk kayıt ücreti yatıracak olan öğrenciler ödemelerini Ziraat Bankası ATM'lerinden, banka şubelerinden ve mobil uygulamasından yapabilirler.

Ödeme yapmak için Ziraat Bankası ödemeler ekranına geçip ardından eğitim sınav ve üniversite ödemeleri sekmesinin seçilmesi gerekiyor. Daha sonra açılan ekrandan KYK ödemeleri işaretlenecek yönlendirilen sayfadan da yurt ödemeleri seçilecek. TC no yazarak sorgulama yaptıktan sonra ödemeniz gereken tutar ekranda çıkacak

KYK YEDEK YURT SIRASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

KYK yedek yurt sırası sorgulamak için GSB'nin sonuç sayfasından sorgulama yapılması gerekiyor. Bakanlığın belirlediği tarihlerde yedek alım sonuçları açıklanıyor. Sonuçların http://sonuc.gsb.gov.tr internet adresinden takip edilmesi gerekiyor.

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