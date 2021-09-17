KYK burs ve kredi desteğinden faydalanmak isteyen milyonlarca öğrenci, yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte başvuru tarihlerine odaklandı. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında sona eren kredi ve burs başvuruları heyecanla bekleniyor. Peki, KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman? 2021 KYK burs ve kredi ne kadar, kaç TL oldu? İşte bilinmesi gerekenler...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

KYK burs ve kredi başvurusu için heyecanla bekleyiş başladı. Öğrenciler e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecek. Ancak KYK burs ve kredi başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Tarihlerin önümüzdeki günlerde duyurulacak.

İşte başvuruya dair merak edilenler;