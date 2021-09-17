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    • Eğitim
    • 17.09.2021 09:52
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    • 17.09.2021 09:52
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    KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman? 2021 KYK burs ve kredi ne kadar, kaç TL oldu?

    KYK yurt başvuru sonuçlarının dün erişime açılmasının hemen ardından burs ve kredi başvuruları hakkında araştırmalar artış gösterdi. Yaşanan son gelişmelerin ardından Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan yapılacak olan açıklamayı bekliyor. Aynı zamanda burs ve kredi ücretlerinin ne kadar olduğu da merak konusu oldu. Peki, KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman? 2021 KYK burs ve kredi ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...

    KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman?

    KYK burs ve kredi desteğinden faydalanmak isteyen milyonlarca öğrenci, yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte başvuru tarihlerine odaklandı. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında sona eren kredi ve burs başvuruları heyecanla bekleniyor. Peki, KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman? 2021 KYK burs ve kredi ne kadar, kaç TL oldu? İşte bilinmesi gerekenler...

    KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

    KYK burs ve kredi başvurusu için heyecanla bekleyiş başladı. Öğrenciler e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecek. Ancak KYK burs ve kredi başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Tarihlerin önümüzdeki günlerde duyurulacak.

    İşte başvuruya dair merak edilenler;

    BURS NEDİR?

    Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

    Burstan yararlanacak öğrenciler,

    Ön lisans öğrencileri,
    Lisans öğrencileri,
    İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
    Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
    ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
    Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,
    burstan yararlanabilmektedir.
    Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

        Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler

        Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

        2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

        Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
        Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
        Yabancı uyruklu öğrenciler,
        Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
        Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
        Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
        Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
        Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
        Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler burstan yararlanamazlar.

        ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

        Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

        Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

            Öğrenim Kredisinden Yararlanacak Öğrenciler;

            Ön lisans öğrencileri,
            Lisans öğrencileri,
            İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),
            Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.

            Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.
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