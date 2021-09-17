KYK burs ve kredi desteğinden faydalanmak isteyen milyonlarca öğrenci, yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte başvuru tarihlerine odaklandı. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında sona eren kredi ve burs başvuruları heyecanla bekleniyor. Peki, KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman? 2021 KYK burs ve kredi ne kadar, kaç TL oldu? İşte bilinmesi gerekenler...
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?
KYK burs ve kredi başvurusu için heyecanla bekleyiş başladı. Öğrenciler e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecek. Ancak KYK burs ve kredi başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Tarihlerin önümüzdeki günlerde duyurulacak.
İşte başvuruya dair merak edilenler;
BURS NEDİR?
Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.
Burstan yararlanacak öğrenciler,
Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,
burstan yararlanabilmektedir.
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.