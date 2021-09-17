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    • Eğitim
    • 17.09.2021 14:36
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    • 17.09.2021 14:40
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    AÖF kayıt yenileme ne zaman 2021? AÖF güz dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır, ücret ne kadar? Tarih açıklandı…

    Üniversite eğitimini açıktan okuyan binlerce kişi AÖF kayıt yenileme ne zaman 2021? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırıyor. Anadolu Üniversitesi açık öğretim fakültesinde okuyan öğrenciler 2021-2022 eğitim öğretim yılı için heyecanlı geri sayıma başladı ve bir yandanda AÖF kayıt yenileme işlemlerinin nereden yapıldığına ilişkin bilgileri araştırır oldu. Peki AÖF güz dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır, ücret ne kadar? Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenile takvimini duyurdu. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    AÖF kayıt yenileme ne zaman 2021?

    AÖF kayıt yenileme ne zaman 2021? AÖF güz dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır, ücret ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıkça yapılıyor. Anadolu Üniversitesi açık öğretim fakültesinde eğitim görenler yeni eğitim öğretim yılı için hazırlıklara başlıyor ve AÖF kayıt yenileme işlemlerine dair tüm detayları araştırıyor. İşte bilgiler...

    AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN 2021?

    AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül tarihinde başlayacak ve 8 Ekim'de sona erecek. Güz dönemi ara sınavı 27-28 Kasım'da, Güz dönemi dönem sonu sınavı ise 8-9 Ocak'ta yapılacak.

    AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

    Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir. Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

    Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.

        Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Sisteminde yer alan bilgiye göre:

        YKS Yeni Kayıt, Ek Yerleştirme ve Dikey Geçiş İnternet Başvuru ve Kayıt tarihleri, YÖK ve YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihe bağlı olarak değişebilir.
        Kayıt gruplarının İnternet Başvuru işlemleri belirtilen tarihlerin ilk günü saat 09:00'da başlayacak, son günü saat 17:00'de sona erecektir.
        Yatay Geçiş kapsamında kayıt yaptıranlar ders ekleyebilir.

        AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

        Anadolu Üniversitesi sayfasında yer alan açıklamada kayıt yenileme ücretlerine dair fiyat bilgisi de yer aldı. Kayıt yeniletecek öğrenciler, ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince; sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda (Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet ve Görsel İletişim Tasarımı Programı Hariç) alt limit ₺320,00, Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet, Görsel İletişim Tasarımı Lisans Programlarında alt limit ₺495,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit ₺350,00 olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.

        Uygulama dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin uygulama dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir uygulama dersi için ₺110,00 ilave edilecektir.

        Laboratuvar dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin laboratuvar dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir laboratuvar dersi için ₺150,00 ilave edilecektir.
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        Haberler Eğitim AÖF kayıt yenileme ne zaman 2021? AÖF güz dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır, ücret ne kadar? Tarih açıklandı…
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