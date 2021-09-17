AÖF kayıt yenileme ne zaman 2021? AÖF güz dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır, ücret ne kadar? Tarih açıklandı…

AÖF kayıt yenileme ne zaman 2021? AÖF güz dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır, ücret ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıkça yapılıyor. Anadolu Üniversitesi açık öğretim fakültesinde eğitim görenler yeni eğitim öğretim yılı için hazırlıklara başlıyor ve AÖF kayıt yenileme işlemlerine dair tüm detayları araştırıyor. İşte bilgiler...
AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN 2021?
AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül tarihinde başlayacak ve 8 Ekim'de sona erecek. Güz dönemi ara sınavı 27-28 Kasım'da, Güz dönemi dönem sonu sınavı ise 8-9 Ocak'ta yapılacak.
AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir. Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.
Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.