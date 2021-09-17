25 TL YKS ek tercih ücreti ne zaman yatırılacak 2021? Ek tercih ücreti yatırma Ziraat Bankası, Halkbank, ATM...

25 TL YKS ek tercih ücreti ne zaman yatırılacak 2021? Ek tercih ücreti nereden, hangi bankadan yatırılacak? soruları YKS ek tercihi yapacak adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün son dakika açıklamasında YKS ek tercihlerin başlayacağı tarihi duyurdu. Adaylar 20-23 Eylül tarihleri arasında ek tercihlerini yapabilecek. Ek tercih ücretleri internet aracılığı ile yatırılabileceği gibi banka şubelerinden ve ya ATM'lerden yatırılabilecek. İşte Ek tercih ücreti yatırma Ziraat Bankası, Halkbank, ATM...
YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?
2021 yılında YKS ek tercih ücretleri 25 TL olarak belirlendi. ÖSYM Yönetim Kurulunun kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak.
YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE ZAMAN YATIRILACAK?
YKS ek tercih ücretleri 20-23 Eylül tarihlerinde yatırılacak.
EK TERCİH ÜCRETİ YATIRMA ZİRAAT BANKASI, HALKBANK, ATM...
Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)
ÜNİVERSİTE EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ İNTERNETTEN YATIRILIR MI?
YKS ek tercihlerinizi dilerseniz banka şubesi ve ATM dışından internet üzerinden yatırabilirsiniz. Yerleştirme ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı /banka kartıyla da yatırılabilecektir.
1. EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?
ÖSYM Başkanı Halis Aygün merak edilen konuya ilişkin, ''Değerli YKS adaylarımız, 2021-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlanmıştır.
Tercihlerinizi 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz.
Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim.'' açıklamasında bulundu.
EK TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
2021 YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
YKS ek tercih kılavuzu 17 Eylül itibariyle yayınlandı. Böylelikle üniversitelerdeki boş kalan kontenjanlar da belli oldu.
YKS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
140 PUANLA TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?
140 puan alan adaylar 1. değil 2. ek tercihlerde tercih yapabilecek. ÖSYM Başkanı Aygün, "2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki 'Ek Yerleştirme' yapılacak. 1'inci Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 150, Alan Yeterlilik Testi (AYT)/ Yabancı Dil Testi (YDT) için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak. 1'inci Ek Yerleştirmeye, TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan adaylar başvuru yapabilecek. 1'inci Ek Yerleştirme sonunda belli olacak boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karara göre bu seneye özel 'ikinci ek yerleştirme' yapılacak. 2'nci Ek Yerleştirme aşamasında, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek" dedi.