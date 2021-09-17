25 TL YKS ek tercih ücreti ne zaman yatırılacak 2021? Ek tercih ücreti yatırma Ziraat Bankası, Halkbank, ATM...

ÜNİVERSİTE EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ İNTERNETTEN YATIRILIR MI?

YKS ek tercihlerinizi dilerseniz banka şubesi ve ATM dışından internet üzerinden yatırabilirsiniz. Yerleştirme ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı /banka kartıyla da yatırılabilecektir.

1. EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün merak edilen konuya ilişkin, ''Değerli YKS adaylarımız, 2021-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlanmıştır.

Tercihlerinizi 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz.

Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim.'' açıklamasında bulundu.

EK TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2021 YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

YKS ek tercih kılavuzu 17 Eylül itibariyle yayınlandı. Böylelikle üniversitelerdeki boş kalan kontenjanlar da belli oldu.

YKS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

140 PUANLA TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

140 puan alan adaylar 1. değil 2. ek tercihlerde tercih yapabilecek. ÖSYM Başkanı Aygün, "2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki 'Ek Yerleştirme' yapılacak. 1'inci Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 150, Alan Yeterlilik Testi (AYT)/ Yabancı Dil Testi (YDT) için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak. 1'inci Ek Yerleştirmeye, TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan adaylar başvuru yapabilecek. 1'inci Ek Yerleştirme sonunda belli olacak boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karara göre bu seneye özel 'ikinci ek yerleştirme' yapılacak. 2'nci Ek Yerleştirme aşamasında, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek" dedi.