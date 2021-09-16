2021 Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasıyla beraber farklı şehirlerdeki üniversitelere yerleşen öğrenciler, barınmak için araştırmalara başladı.
Bu süreçte devlet yurdunda kalmak isteyen adaylar KYK yurdu başvurularını yaptı.
KYK YURT BAŞVURULARI
Öğrenciler başvurularını, 12 Eylül Pazar günü saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden yaptı.
Bakan Kasapoğlu KYK yert sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
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KYK BURSUNDAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLER,
Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler,
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,