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    • Eğitim
    • 16.09.2021 09:18
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    • 16.09.2021 10:26
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    2021 Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı

    'KYK yurt başvuru sonuçları bugün açıklanır mı?' sorusu, KYK yurt sonuçlarına yönelik beklenti içinde olan öğrenciler ve aileleri tarafından merakla sorgulanıyor. Tamamlanan başvuruların ardından KYK değerlendirme süreci yapıldı ve sonuçları erişime açıldı. Son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

    Yurt başvuru sonuçları açıklandı

    Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasıyla beraber farklı şehirlerdeki üniversitelere yerleşen öğrenciler, barınmak için araştırmalara başladı.


    Bu süreçte devlet yurdunda kalmak isteyen adaylar KYK yurdu başvurularını yaptı.

    KYK YURT BAŞVURULARI

    Öğrenciler başvurularını, 12 Eylül Pazar günü saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden yaptı.


    Bakan Kasapoğlu KYK yert sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

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    KYK BURSUNDAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLER,

    Ön lisans öğrencileri,

    Lisans öğrencileri,

    İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler,

    Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

    ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,



        Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,
        burstan yararlanabilmektedir.

        Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

        BURSTAN YARARLANAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER,

        Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

        2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

        Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

        Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,



        Yabancı uyruklu öğrenciler,

        Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

        Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

        Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

        Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

        Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

        Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler, burstan yararlanamazlar.

        2021 YURT FİYATLARI
        2020-2021 ve 2021-2022 akademik takviminde, üniversite öğrencileri, 6-12 Eylül tarihleri arasında yurt başvurularını gerçekleştirdi. Yurtlar fiziksel özellikleri ve barınma durumuna göre 6 kategoriye ayrılıyor. Yurt ücretleri de bu kategorilere göre farklılık gösteriyor. 1.5 yıl önce en düşük yurt ücreti 230 lirayken, zamla birlikte 275 TL oldu. En yüksek fiyat da 500 liradan 600 liraya çıktı. Yurda yeni yerleşen öğrencilerin ödemesi gereken güvence bedeli ise, yüzde 20- 28.5 arasında zamlanarak en düşük 376, en yüksek 820 lira oldu.

            YURTLARDA HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
            Üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmesiyle birlikte öğrencilerin barınacağı Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlar, son hazırlıklarını tamamladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edilerek temizlenen yurtlara, sosyal mesafe ve temizlik kurallarını hatırlatan levhalar ve görseller konuldu. Belli noktalara dezenfektan yerleştirilen yurtlarda, öğrencilere maske temini konusunda da destek olunacak.

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            Haberler Eğitim 2021 Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı
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