Polislik hangi puan türünden alıyor? KPSS polislik baraj puanı kaç? POMEM puanı düştü mü? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. POMEM puanının düşüp düşmediği ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı, güncel KPSS puanı hakkındaki bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Peki KPSS puan hesaplama işlemi nasıl yapılıyor? İşte detaylar...
POLİSLİK HANGİ PUAN TÜRÜNDEN ALINIYOR? KPSS POLİSLİK TABAN PUANI KAÇ?
POMEM alımları için İçişleri Bakanlığının belirlediği tarihlerde ve Emniyet Genel Müdürlüğünün gerçekleştireceği sınavda, KPSS'de Lisans mezunları P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları ise P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmalı.
P3 KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.
KPSS P3 Puanının hesaplanmasında;
Genel Yetenek; %50
Genel Kültür; %50 ağırlığa sahiptir.
Standart sapmadan bağımsız olarak her iki test de ham puana karşılık gelen netler ile eşit olarak değerlendirilir.
KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.