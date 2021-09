ÖSYM sınav sonucuna itiraz nasıl yapılır? ÖSYM sınav itiraz süresi kaç gün? KPSS sınav itiraz dilekçesi örneği!

Dilekçe yazılmasını gerektiren konular ve işlem ücretleri:

Adaylar aşağıda belirtilen konular için dilekçe yazabilecektir:

• Yabancı uyruklu adaylar için uyruk bilgilerinde değişiklik isteği

• Engelli adaylar için sağlık raporu ile engel durumunu belirttiği, engelli olarak sınava girme isteği

• Sınav/yerleştirme sonuçlarının incelenmesi isteği (İnceleme masrafları karşılığı olarak 5,00 TL, ÖSYM'nin T.C. Halkbank Ankara Kurumsal Şubesi (IBAN NO: TR 40 0001 2009 4520 0044 0002 07) numaralı hesabına yatırılarak banka dekontu dilekçeye eklenmelidir.)

• ÖSYM tarafından geçmiş dönemlerde gerçekleştirilen sınavlara ait yeniden Sınav Sonuç Belgesi edinme isteği Genel Amaçlı Dilekçe Örneği ile yapılmalıdır.

• Sınav sorularının bilimsel açıdan doğru olup olmadığının incelenmesini talep eden itirazlar sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde Genel Amaçlı Dilekçe Örneği ile yapılmalıdır. Her bir dilekçede sadece bir soruya yapılan itiraz belirtilmeli ve soru başına 20,00 TL itiraz ücreti ÖSYM'nin T.C. Halkbank Ankara Kurumsal Şubesi (IBAN NO: TR 40 0001 2009 4520 0044 0002 07) numaralı hesabına yatırılarak banka dekontu dilekçeye eklenmelidir.