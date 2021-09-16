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    • Eğitim
    • 16.09.2021 10:09
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    • 16.09.2021 10:09
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    Öğretmenlik için KPSS hangi puan türü geçerlidir? KPSS ÖABT P10, KPSS P121 nedir? Öğretmenlik atama sayıları 2021!

    KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğretmen adayları tarafından araştırmalar büyük bir hız kazandı. Öğretmen olarak atanmak isteyen KPSS adayları 'Öğretmenlik için KPSS hangi puan türü geçerlidir? KPSS P10, KPSS P121 nedir?' Sorularının cevabını araştırmaya başladı. KPSS P121 puanı; 16 daldaki öğretmenlik için hesaplanan puan türüdür. ÖSYM tarafından duyurulan sonuçlar T.C. kimlik numarası ve şifre girilerek sistem üzerinden öğrenilebiliyor. KPSS ÖABT öğretmenlik puan türü branşa göre hesaplanıyor.

    takvim.com.tr
    Öğretmenlik için KPSS hangi puan türü geçerlidir?

    KPSS P121 puanı; 16 daldaki öğretmenlik için hesaplanan puan türüdür. Bu puan; Genel Kültür-Genel Yetenek+Eğitim Bilimleri+ÖABT bileşenlerinden oluşmaktadır. ğretmen olarak atanmak isteyen KPSS adaylarının ÖABT sınavına katılmayan branşları P10 puan türünde, ÖABT sınavına katılan branşları P121 puan türünde branşlarına yönelik olarak istenen puanı aldıktan sonra öğretmen atamalarına başvurması gerekmektedir.

    KPSS P121 NEDİR?

    KPSS P121 puanı; 16 daldaki öğretmenlik için hesaplanan puan türüdür. Bu puan; Genel Kültür-Genel Yetenek+Eğitim Bilimleri+ÖABT bileşenlerinden oluşmaktadır.

    NOT: KPSS-Öğretmen adaylarının puanlarının (P10 ve P121) geçerlilik süresi 06.07.2012 tarihinden itibaren 2 yıldan 1 yıla düşürülmüştür. Diğer bölümlerden mezun olan adaylar ise P10 puan türü ile tercih yaparlar.

    P10 PUANI NEDİR?

    KPSS P10 PUAN TÜRÜ

    Eğitim fakültelerinden mezun olan lisans mezunu adayların öğretmenlik tercihlerinde kullandıkları puan türüdür. GK + GY + Eğitim bilimleri bileşenleri ile hesaplanmaktadır. Bu puan türü 1 yıl süreyle geçerli olmaktadır.

        KPSS ÖĞRETMENLİK PUAN TÜRÜ NEDİR?

        Öğretmen olarak atanmak isteyen KPSS adaylarının ÖABT sınavına katılmayan branşları P10 puan türünde, ÖABT sınavına katılan branşları P121 puan türünde branşlarına yönelik olarak istenen puanı aldıktan sonra öğretmen atamalarına başvurması gerekmektedir.

        KPSS P121 PUAN TÜRÜ NEDİR?

        Eğitim fakültelerinden mezun olan lisans mezunu adayların öğretmenlik tercihlerinde kullandıkları puan türüne denilmektedir. Bu puan türü GK + GY + Eğitim bilimleri + Öğretmen Alan Bilgisi Testi bileşenlerinden oluşur.

        Ağırlıkları ise şöyledir:

        Genel Kültür: 0,15 Genel Yetenek: 0,15

        Eğitim Bilimleri: 0,20

        ÖABT: 0,50

        P121 puan türü 1 yıl geçerlidir. Her yıl yapılan KPSS ile bu puan türü hesaplanmakta ve kullanılmaktadır.
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        Haberler Eğitim Öğretmenlik için KPSS hangi puan türü geçerlidir? KPSS ÖABT P10, KPSS P121 nedir? Öğretmenlik atama sayıları 2021!
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