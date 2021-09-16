Öğretmenlik için KPSS hangi puan türü geçerlidir? KPSS ÖABT P10, KPSS P121 nedir? Öğretmenlik atama sayıları 2021!

KPSS P121 NEDİR?

KPSS P121 puanı; 16 daldaki öğretmenlik için hesaplanan puan türüdür. Bu puan; Genel Kültür-Genel Yetenek+Eğitim Bilimleri+ÖABT bileşenlerinden oluşmaktadır.

NOT: KPSS-Öğretmen adaylarının puanlarının (P10 ve P121) geçerlilik süresi 06.07.2012 tarihinden itibaren 2 yıldan 1 yıla düşürülmüştür. Diğer bölümlerden mezun olan adaylar ise P10 puan türü ile tercih yaparlar.