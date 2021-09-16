Öğretmenlik için KPSS hangi puan türü geçerlidir? KPSS ÖABT P10, KPSS P121 nedir? Öğretmenlik atama sayıları 2021!

KPSS P121 puanı; 16 daldaki öğretmenlik için hesaplanan puan türüdür. Bu puan; Genel Kültür-Genel Yetenek+Eğitim Bilimleri+ÖABT bileşenlerinden oluşmaktadır. ğretmen olarak atanmak isteyen KPSS adaylarının ÖABT sınavına katılmayan branşları P10 puan türünde, ÖABT sınavına katılan branşları P121 puan türünde branşlarına yönelik olarak istenen puanı aldıktan sonra öğretmen atamalarına başvurması gerekmektedir.
KPSS P121 NEDİR?
KPSS P121 puanı; 16 daldaki öğretmenlik için hesaplanan puan türüdür. Bu puan; Genel Kültür-Genel Yetenek+Eğitim Bilimleri+ÖABT bileşenlerinden oluşmaktadır.
NOT: KPSS-Öğretmen adaylarının puanlarının (P10 ve P121) geçerlilik süresi 06.07.2012 tarihinden itibaren 2 yıldan 1 yıla düşürülmüştür. Diğer bölümlerden mezun olan adaylar ise P10 puan türü ile tercih yaparlar.
P10 PUANI NEDİR?
KPSS P10 PUAN TÜRÜ
Eğitim fakültelerinden mezun olan lisans mezunu adayların öğretmenlik tercihlerinde kullandıkları puan türüdür. GK + GY + Eğitim bilimleri bileşenleri ile hesaplanmaktadır. Bu puan türü 1 yıl süreyle geçerli olmaktadır.