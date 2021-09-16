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    • Eğitim
    • 16.09.2021 10:00
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    • 16.09.2021 10:25
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    KYK yurt fiyatları 2021! KYK depozito ne kadar, yurt ücretleri ne zaman nereye yatırılır 2021? Yurt odaları kaç kişilik olur?

    6 Eylül'de başlayan KYK yurt başvuruları sonrası gözler sonuçların açıklanacağı tarihe odaklanmıştı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçlarının bugün açıklandığını duyurdu. Sonuçlarını öğrenen öğrenciler yurt ücretleri hakkında detaylı bilgiye ulaşmak istiyor. Peki, KYK yurt fiyatları 2021! KYK depozito ne kadar oldu, yurt ücretleri ne zaman nereye yatırılır? Yurt odaları kaç kişilik olur? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    KYK yurt fiyatları 2021! KYK depozito ne kadar oldu, yurt ücretleri ne zaman nereye yatırılır?

    6 Eylül'de alınmaya başlanan KYK yurt başvuruları sonrası milyonlarca öğrenci sonuçları için heyecanlı bekleyişe girmişti. Gençlik ve Spor Bakanı tarafındna yapılan açıklama sonrası KYK yurt sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Sonuçlarını öğrenen öğrenciler yurt ücretleri hakkında detaylı bilgiye ulaşmak istiyor. Peki, KYK yurt fiyatları 2021! KYK depozito ne kadar oldu, yurt ücretleri ne zaman nereye yatırılır? Yurt odaları kaç kişilik olur? İşte detaylar!

    KYK YURT TİPLERİ NEDİR 2021?

    KYK yurtlarında belirlenen yurt tipleri sayıları, 1 ve 6 arası fiyat uygunluğuna göre belirlenir. Bu durumda KYK en uygun yurt tipi, 1. Tip KYK yurtlarıdır.

    Kredi ve Yurtlar Kurumunun 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı için belirlediği yurt ücretleri aşağıdaki gibidir.

    1.Tip KYK Yurtları 230 TL 314 TL

    2.Tip KYK Yurtları 250 TL 342 TL

    3.Tip KYK Yurtları 290 TL 396 TL

    4.Tip KYK Yurtları 325 TL 444 TL

    5.Tip KYK Yurtları 390 TL 533 TL

    Kıbrıs KYK Yurtları 500 TL 683 TL

    KYK DEPOZİTO ÜCRETLERİ

    1. TİP KYK YURTLARI
    KYK YURT ÜCRETİ : 230
    DEPOZİTO ÜCRETİ: 314
    2. TİP KYK YURTLARI
    KYK YURT ÜCRETİ: 250
    DEPOZİTO ÜCRETİ: 342
    3.TİP KYK YURTLARI
    KYK YURT ÜCRETİ: 290
    DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

    4.TİP KYK YURTLARI
    KYK YURT ÜCRETİ: 325
    DEPOZİTO ÜCRETİ: 444
    5.TİP KYK YURTLARI
    KYK YURT ÜCRETİ: 360
    DEPOZİTO ÜCRETİ: 492
    6 TİP KYK YURTLARI
    KYK YURT ÜCRETİ: 390
    DEPOZİTO ÜCRETİ: 533

    KYK YURT ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATIRILIYOR?

    KYK Yurt ücretleri en geç takip eden ayın 10'u saat 23.59'a kadar banka aracılığıyla ödenir.

        YURTLARDA BARINMA ŞARTLARI NELERDİR?

        a) Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.

        b) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya programının, ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları dışında bulunması.

        c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, kamu barışına karşı suçlar veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hayasızca hareketler, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike, teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık etme suçlarından mahkûm olmaması.

        ç) Yurt dışında bulunan yurtlarda barınan öğrencilerin öğrenim gördükleri ülke kanunlarına göre taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı hakkında altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmaması.

        d) Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yükseköğrenim öğrencilerine hizmet veren yurtlarından çıkarma cezası veya yükseköğretim kurumlarından altı aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması.

        e) Uluslararası öğrencinin, öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından almış olduğu ikamet izni belgesi ile pasaportunun onaylı suretini ibraz etmiş olması.

        f) Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması.

        g) Kamu personeli olmaması.

        ğ) Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması.

        h) Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz beş yaşını doldurmamış olması.
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        Haberler Eğitim KYK yurt fiyatları 2021! KYK depozito ne kadar, yurt ücretleri ne zaman nereye yatırılır 2021? Yurt odaları kaç kişilik olur?
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