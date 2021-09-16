KYK yurt fiyatları 2021! KYK depozito ne kadar, yurt ücretleri ne zaman nereye yatırılır 2021? Yurt odaları kaç kişilik olur?

6 Eylül'de alınmaya başlanan KYK yurt başvuruları sonrası milyonlarca öğrenci sonuçları için heyecanlı bekleyişe girmişti. Gençlik ve Spor Bakanı tarafındna yapılan açıklama sonrası KYK yurt sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Sonuçlarını öğrenen öğrenciler yurt ücretleri hakkında detaylı bilgiye ulaşmak istiyor. Peki, KYK yurt fiyatları 2021! KYK depozito ne kadar oldu, yurt ücretleri ne zaman nereye yatırılır? Yurt odaları kaç kişilik olur? İşte detaylar!
KYK YURT TİPLERİ NEDİR 2021?
KYK yurtlarında belirlenen yurt tipleri sayıları, 1 ve 6 arası fiyat uygunluğuna göre belirlenir. Bu durumda KYK en uygun yurt tipi, 1. Tip KYK yurtlarıdır.
Kredi ve Yurtlar Kurumunun 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı için belirlediği yurt ücretleri aşağıdaki gibidir.
1.Tip KYK Yurtları 230 TL 314 TL
2.Tip KYK Yurtları 250 TL 342 TL
3.Tip KYK Yurtları 290 TL 396 TL
4.Tip KYK Yurtları 325 TL 444 TL
5.Tip KYK Yurtları 390 TL 533 TL
Kıbrıs KYK Yurtları 500 TL 683 TL
KYK DEPOZİTO ÜCRETLERİ
1. TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ : 230
DEPOZİTO ÜCRETİ: 314
2. TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 250
DEPOZİTO ÜCRETİ: 342
3.TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 290
DEPOZİTO ÜCRETİ: 342
4.TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 325
DEPOZİTO ÜCRETİ: 444
5.TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 360
DEPOZİTO ÜCRETİ: 492
6 TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 390
DEPOZİTO ÜCRETİ: 533
KYK YURT ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATIRILIYOR?
KYK Yurt ücretleri en geç takip eden ayın 10'u saat 23.59'a kadar banka aracılığıyla ödenir.