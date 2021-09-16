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    • Eğitim
    • 16.09.2021 10:11
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    • 16.09.2021 10:15
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    KPSS tercih robotu 2021! KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? Kamu Personeli Seçme Sınavı tercihleri ne zaman yapılacak?

    Sabah saatlerinden itibaren KPSS tercih robotu 2021 hakkında bilgiler araştırılmaya başlandı. 16 Eylül yani bugün ÖSYM tarafından KPSS sonuçları açıklandı ve adaylar heyecanla puanlarını öğrenirken tercih işlemlerine dair detaylar da merak konusu oldu. 2021 KPSS lisans sınavlarına (ÖABT, A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi ve Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) adayların merakla sorguladığı KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? Kamu Personeli Seçme Sınavı tercihleri ne zaman yapılacak? Sorularının yanıtları haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    KPSS tercih robotu 2021!

    KPSS tercih robotu 2021! KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? Kamu Personeli Seçme Sınavı tercihleri ne zaman yapılacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. ÖSYM'nin KPSS sonuçlarını açıklamasının ardından gözler tercihlere çevrildi, puanına göre tercih yapmak isteyenler nasıl ve nereden yapılacağını merak etmeye başladı. KPSS puan hesaplama ve tercihlerine dair bilgiler haberimizde yer alıyor.

    KPSS SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ), 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ), 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 16 Eylül Perşembe günü ilan edildi.

    KPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

    Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

    ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

        KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? KPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

        Henüz açıklanmadı, resmi duyuru geldiğinde haberimizde yer alacak.

        a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

        b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

        KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        KPSS P1 puan hesaplama

        KPSSP1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testi % 70, Genel Kültür testi ise % 30 etkilidir. Bu puan türü sadece Genel Yetenek – Genel Kültür testi baz alınarak hesaplanır.

        Puan Hesaplama Formülü:

        Genel Yetenek netiniz x 0.7

        Genel Kültür netiniz x 0.3

        + 40= KPSSP1 puanınız.

        Örneğin; 50 GY, 40 GK neti olan bir adayın puanı şu şekilde hesaplanır; 50 x 0.7= 35, 40 x 0.3=12, 35+12+40=87

        KPSS P2 puan hesaplama

        KPSS P2 puan türü aşağıdaki alanlardan oluşmaktadır. Genel Yetenek: %60 Genel Kültür: %40

        KPSS P2 puan türü hesaplanmasında %60 Genel Yetenek, %40 Genel Kültür testi etkili olmaktadır.

        P2 puanının KPSS Lisans sınavı sonrası hesaplanmasıdır. Önlisans ve ortaöğretim KPSS'ye giren adayların P2 puanı hesaplanmaz.

        Yalnızca en az 4 yıllık fakülte mezunlarının girebileceği KPSS Lisans sınavına giren adayların KPSS P2 puanı hesaplanmaktadır.

        KPSS P3 puan hesaplama

        KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.

        KPSS P3 Puanının hesaplanmasında;

        Genel Yetenek; %50

        Genel Kültür; %50 ağırlığa sahiptir.

        Standart sapmadan bağımsız olarak her iki test de ham puana karşılık gelen netler ile eşit olarak değerlendirilir.

        KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.
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        Haberler Eğitim KPSS tercih robotu 2021! KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? Kamu Personeli Seçme Sınavı tercihleri ne zaman yapılacak?
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