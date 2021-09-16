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    • Eğitim
    • 16.09.2021 10:31
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    • 16.09.2021 10:32
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    KPSS atama puan türleri ve meslekler 2021! KPSS P4, P5, P10, P12, P34, P39, P44, P45, P48 puanı ile alım yapan kurumlar hangileri?

    KPSS sonuçlarını öğrenen adaylar tarafından puan türleri ve meslekler hakkında araştırmalar yapılıyor. 2021 KPSS ÖABT, A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi ve Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavlarına katılım sağlayan adaylar sınav sonuçlarının açıklanmasını büyük bir hyecanla bekliyordu ve ÖSYM tarafından son dakika duyuru yapıldı. ÖSYM Başkanlığınca düzenlenen KPSS oturumlarının sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr " internet adresinden erişime açıldı. Sonuçlarını öğrenen adaylar tarafından, P5, P10, P34, P39, P44, P45, P48 puanı ile alım yapan kurumlar hangileri? Sorusuna yanıt aranıyor. İşte KPSS puan türleri ve meslekler 2021!

    takvim.com.tr
    KPSS puan türleri ve meslekler 2021! KPSS P4, P5, P10, P12, P34, P39, P44, P45, P48 puanı ile alım yapan kurumlar hangileri?

    KPSS puan türleri, sonuç belgesinde pek çok ferdin dikkatini çeken konular içinde yer aldı. KPSS sonuçlarının peşinden adaylar kendi alanlarında çeşitli puanlar elde ediyorlar. Peki, KPSS P5, P10, P34, P39, P44, P45, P48 puanı ile alım yapan kurumlar hangileri? İşte tüm merak edilenler!

    KPSS P1 NEDİR?

    KPSS P1; Genel Yetenek - Genel Kültür testi baz alınarak hesaplanır. KPSS P1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testi yüzde 70, Genel Kültür testi ise yüzde 30 etkilidir.

    KPSS P2 NEDİR?

    KPSS P2 puan türü hesaplanmasında yüzde 60 Genel Yetenek, yüzde 40 Genel Kültür testi etkili olmaktadır.

    P2 puan türü KPSS'den sonra hesaplanır. Yani önlisans ve ortaöğretim KPSS'ye giren adayların P2 puanı hesaplanmaz.

    KPSS P3 NEDİR?

    KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.

    KPSS P3 puanının hesaplanmasında;

    Genel Yetenek yüzde 50,

    Genel Kültür yüzde 50 ağırlığa sahiptir.

    Adaylar KPSS B Grubu Lisans atamaları için 'çift' Yıllarda KPSS lisans sınavına girerek bu puanı almak zorundadırlar. 'Tek' yıllarda yapılan KPSS lisans sınavında elde edilen KPSS P3 puanı tercihlerde kullanılamamaktadır.

        SONUÇLAR HAKKINDA

        Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

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        ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
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        Haberler Eğitim KPSS atama puan türleri ve meslekler 2021! KPSS P4, P5, P10, P12, P34, P39, P44, P45, P48 puanı ile alım yapan kurumlar hangileri?
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