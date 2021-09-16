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    • Eğitim
    • 16.09.2021 09:22
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    • 16.09.2021 09:43
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    KPSS lisans - ÖABT 55, 60, 61,62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,75 puan ile nereye girebilirim? 2021 ÖSYM KPSS lisans ÖABT taban puanları!

    KPSS taban tavan ve atama puanları sınava katılım sağlayan adaylar tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. KPSS lisans sınav sonuçları bugün adayların erişimine açılıyor. Sonuçlarını öğrenen adaylar aldıkları puanlara göre atama yapabileceği yerleri öğrenmek istiyor. KPSS atama puanları kadrolara ve illere göre değişiklik gösteriyor. Peki, KPSS 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 75 puanla nereye atanılır? 2021 KPSS taban puanları nedir? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    KPSS lisans - ÖABT 55, 60, 61,62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,75 puan ile nereye girebilirim? 2021 ÖSYM KPSS lisans ÖABT taban puanları!

    KPSS lisans sınav sonuçları bugün adayların erişimine açıldı. Sonuçlarını öğrenen adaylar aldıkları puanlara göre atama yapabileceği yerleri öğrenmek istiyor. KPSS atama puanları kadrolara ve illere göre değişiklik gösteriyor. Peki, KPSS 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 75 puanla nereye atanılır? 2021 KPSS taban puanları nedir? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    KPSS sonuçları, ÖSYM tarafından 16 Eylül'de açıklanacak.

    Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.

    KPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
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        Haberler Eğitim KPSS lisans - ÖABT 55, 60, 61,62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,75 puan ile nereye girebilirim? 2021 ÖSYM KPSS lisans ÖABT taban puanları!
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