KPSS lisans - ÖABT 55, 60, 61,62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,75 puan ile nereye girebilirim? 2021 ÖSYM KPSS lisans ÖABT taban puanları!

KPSS lisans sınav sonuçları bugün adayların erişimine açıldı. Sonuçlarını öğrenen adaylar aldıkları puanlara göre atama yapabileceği yerleri öğrenmek istiyor. KPSS atama puanları kadrolara ve illere göre değişiklik gösteriyor. Peki, KPSS 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 75 puanla nereye atanılır? 2021 KPSS taban puanları nedir? İşte konu hakkında tüm detaylar!