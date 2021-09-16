KPSS lisans branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS lisans branş bazında sıralama listesi 2021!

Öğretmenliğe atanacak adayların sıralamaları; alanlara nazaran mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına nazaran denetim edilerek, adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir. Peki, KPSS lisans branş sıralaması açıklandı mı, ne vakit açıklanacak? İşte KPSS lisans branş bazında sıralama sıralaması 2021!
2021 KPSS LİSANS BRANŞ SIRALAMASI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS lisans ve ÖABT sınav sonuçları 16 Eylül'de açıklandı. Sonuçların ardından branş bazında sıralamaların da açıklanması bekleniyor. Resmi bir açıklama geldiğinde haberimizin içinde yer alacaktır.
BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR NEDİR?
ÖSYM'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.