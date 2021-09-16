KPSS baraj puanı kaç 2021? Atanmak için kaç net yapmak gerekir? KPSS puan hesaplama 2021 nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıkça yapılıyor. ÖSYM takvimine göre 2021 KPSS ÖABT, A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi ve Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavlarının sonuçları bugün belli olacak. Meraklı ve heyecanlı bekleyiş başlamışken bir yandan da atanmayı dört gözle bekleyenler KPSS taban puanları, puan hesaplama işlemlerine dair bilgileri araştırıyor.
KPSS BARAJ PUANI KAÇ 2021?
KPSS lisans düzeyinde sınava giren adayların 70 alabilmeleri için ortalama olarak 55 net yapmaları gerekmektedir.
KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
KPSS P1 puan hesaplama
KPSSP1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testi % 70, Genel Kültür testi ise % 30 etkilidir. Bu puan türü sadece Genel Yetenek – Genel Kültür testi baz alınarak hesaplanır.
Puan Hesaplama Formülü:
Genel Yetenek netiniz x 0.7
Genel Kültür netiniz x 0.3
+ 40= KPSSP1 puanınız.
Örneğin; 50 GY, 40 GK neti olan bir adayın puanı şu şekilde hesaplanır; 50 x 0.7= 35, 40 x 0.3=12, 35+12+40=87