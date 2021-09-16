Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 16.09.2021 07:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.09.2021 07:11
    ABONE OL

    KPSS baraj puanı kaç 2021? Atanmak için kaç net yapmak gerekir? KPSS puan hesaplama 2021 nasıl yapılır?

    Sabah saatlerinden itibaren KPSS baraj puanı kaç 2021? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılır oldu. ÖSYM 16 Eylül yani bugün KPSS sonuçlarını açıklayacağını duyurdu ve heyecan dolu bekleyiş başladı. 2021 KPSS lisans sınavlarına (ÖABT, A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi ve Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) katılan kişiler KPSS puan hesaplama 2021 nasıl yapılır? Atanmak için kaç net yapmak gerekir? Sorgulamasını yoğun bir şekilde yapar oldu. Sınavda yer alan testler kendi içerisinde değerlendirilirken dört yanlış bir doğruyu götürüyor. Taban puanlar bulunurken standart sapmadan da yararlanılıyor. İşte konuya dair tüm detaylar…

    takvim.com.tr
    KPSS baraj puanı kaç 2021?

    KPSS baraj puanı kaç 2021? Atanmak için kaç net yapmak gerekir? KPSS puan hesaplama 2021 nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıkça yapılıyor. ÖSYM takvimine göre 2021 KPSS ÖABT, A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi ve Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavlarının sonuçları bugün belli olacak. Meraklı ve heyecanlı bekleyiş başlamışken bir yandan da atanmayı dört gözle bekleyenler KPSS taban puanları, puan hesaplama işlemlerine dair bilgileri araştırıyor.

    KPSS BARAJ PUANI KAÇ 2021?

    KPSS lisans düzeyinde sınava giren adayların 70 alabilmeleri için ortalama olarak 55 net yapmaları gerekmektedir.

    KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    KPSS P1 puan hesaplama

    KPSSP1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testi % 70, Genel Kültür testi ise % 30 etkilidir. Bu puan türü sadece Genel Yetenek – Genel Kültür testi baz alınarak hesaplanır.

    Puan Hesaplama Formülü:

    Genel Yetenek netiniz x 0.7

    Genel Kültür netiniz x 0.3

    + 40= KPSSP1 puanınız.

    Örneğin; 50 GY, 40 GK neti olan bir adayın puanı şu şekilde hesaplanır; 50 x 0.7= 35, 40 x 0.3=12, 35+12+40=87

        KPSS P2 puan hesaplama

        KPSS P2 puan türü aşağıdaki alanlardan oluşmaktadır. Genel Yetenek: %60 Genel Kültür: %40

        KPSS P2 puan türü hesaplanmasında %60 Genel Yetenek, %40 Genel Kültür testi etkili olmaktadır.

        P2 puanının KPSS Lisans sınavı sonrası hesaplanmasıdır. Önlisans ve ortaöğretim KPSS'ye giren adayların P2 puanı hesaplanmaz.

        Yalnızca en az 4 yıllık fakülte mezunlarının girebileceği KPSS Lisans sınavına giren adayların KPSS P2 puanı hesaplanmaktadır.

        KPSS P3 puan hesaplama

        KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.

        KPSS P3 Puanının hesaplanmasında;

        Genel Yetenek; %50

        Genel Kültür; %50 ağırlığa sahiptir.

        Standart sapmadan bağımsız olarak her iki test de ham puana karşılık gelen netler ile eşit olarak değerlendirilir.

        KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP’nin ’50 metrobüs’ yalanına karşı gerçekler
        Haberler Eğitim KPSS baraj puanı kaç 2021? Atanmak için kaç net yapmak gerekir? KPSS puan hesaplama 2021 nasıl yapılır?
            SON DAKİKA