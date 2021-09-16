e- Devlet KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranı | 2021 2022 KYK yurt sonuçları nasıl öğrenilir? Yurt yedek sırası nasıl öğrenilir?

KYK yurt sonuçları hakkında araştırmalar büyük bir hız kazanmıştı. Üniversite eğitimini şehir dışında alan öğrencilker 2021 KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu ve sonuçlar için gelecek açıklamaya odaklanmıştı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Peki, KYK yurt sonuçları nasıl öğrenilir? İşte e- Devlet KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranı!

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasıyla beraber farklı şehirlerdeki üniversitelere yerleşen öğrenciler, barınmak için araştırmalara başladı. Bu süreçte devlet yurdunda kalmak isteyen adaylar KYK yurdu başvurularını yaptı.