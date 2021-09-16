Hafta sonuna az bir süre kala milyonlarca kişi bu hafta sonu Cumartesi ve Pazar günü ÖSYM'nin ve ya MEB'in sınavlarının olup olmadığını araştırmaya koyuldu. Neredeyse her hafta sonu ÖSYM'nin en az bir sınavı uygulanıyor. Peki Bu hafta sonu sınav var mı? 18-19 Ağustos'ta hangi sınavlar var? ÖSYM, MEB 2021-2021 sınav takvimi yayınlandı. Takvime göre ÖSYM'nin bu hafta sonunda uygulanacak sınavı bulunuyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün sınav giriş belgelerinin yayınlandığını duyurdu. İşte detaylar...

BU HAFTA SONU SINAV VAR MI?

19 Eylül 2021 tarihinde Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bir sınav uygulanacak.