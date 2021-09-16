2021 KPSS lisans puan türleri | ais.osym.gov.tr KPSS P1, P2, P3 puan türleri nedir, nasıl hesaplanır? 2021 KPSS lisans düzeyi sonuçları

KPSS P1, P2 ve P3 puan türleri, sonuç belgesinde pek çok ferdin dikkatini çeken konular içinde yer aldı. KPSS sonuçlarının peşinden adaylar kendi alanlarında çeşitli puanlar elde ediyorlar. P1 P2 ve P3 Kamu çalışanı Seçme imtihanı (KPSS) sonucunda oluşan puan türleri olarak ifade ediliyor. Peki, hangi aday hangi puan türünü kullanacak? 2021 KPSS P1, P2, P3 puan türleri nelerdir? İşte tüm merak edilenler!
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre KPSS sonuçları, 16 Eylül 2021 tarihinde adayların erişimine açılacak.
Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.
KPSS P1 NEDİR?
KPSS P1; Genel Yetenek - Genel Kültür testi baz alınarak hesaplanır. KPSS P1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testi yüzde 70, Genel Kültür testi ise yüzde 30 etkilidir.
KPSS P2 NEDİR?
KPSS P2 puan türü hesaplanmasında yüzde 60 Genel Yetenek, yüzde 40 Genel Kültür testi etkili olmaktadır.
P2 puan türü KPSS'den sonra hesaplanır. Yani önlisans ve ortaöğretim KPSS'ye giren adayların P2 puanı hesaplanmaz.