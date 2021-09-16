YKS ek tercihler ilk tercihlerde yerleşemeyen ve ilk defa tercih yapacak adayların gündeminde. Bu yıl ikinci ek tercihlerde baraj puanı TYT'de 140'a, AYT ve YDT'de ise 170'e çekilecek. Bu yıla özel iki kez yapılacak ek tercihlerde binlerce aday kontenjan boşluğu olan bölümlere yerleştirilecek. Gözler YKS ek tercihler hakkında gelen son dakika açıklamalarda. ÖSYM'den gelecek yeni açıklamalar bekleniyor. Peki; 2021 Ek tercihler ne zaman başlayacak? YKS (Üniversite) ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı?
2021 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YKS ek tercihlerin başlayacağı tarih henüz belli olmadı. Ek yerleştirmeler üniversitelerde boş kalan kontenjanlar üzerinden yapılacak. Bu kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilecek. ÖSYM de bildirilen kontenjanları ek tercihlerde adayların tercihine sunacak.
ÜNİVERSİTE EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
YKS ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. 2020 yılında YKS ek tercihleri 17 Eylül'de başlayıp 23 Eylül'e kadar devam etmişti. Bu yıl da birinci ek tercihlerin benzer tarihlerde başlaması bekleniyor. Tercihlerin önümüzdeki hafta başlaması bekleniyor. ÖSYM'den son dakika açıklama geldiğinda haberimizde yer verilecektir.
İLK TERCİHLERDE YERLEŞENLER EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?
YKS ile bir üniversiteye yerleşen öğrencilerden bazıları ek tercihlerde yeniden tercih yapmak istiyor. Ek tercih tarihlerinde merkezi yerleştirmede bir programa yerleştirilen adaylar yerleştirme tercihi yapamayacak.
ÜNİVERSİTE EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR?
YKS ek tercih ücreti 25 TL olacak. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacak. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak.
YKS EK TERCİH BARAJ PUANI KAÇ OLDU?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili ikinci ek yerleştirme ve baraj puanı açıklaması, sınava giren öğrenciler tarafından sevinçle karşılandı.
Erdoğan'ın sosyal medya hesabından "Yükseköğretim Kurulumuz, 2021-YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır. Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." paylaşımı, gençleri sevindirdi.