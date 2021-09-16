2021 Ek tercihler ne zaman başlayacak? YKS (Üniversite) ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı?

İLK TERCİHLERDE YERLEŞENLER EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?

YKS ile bir üniversiteye yerleşen öğrencilerden bazıları ek tercihlerde yeniden tercih yapmak istiyor. Ek tercih tarihlerinde merkezi yerleştirmede bir programa yerleştirilen adaylar yerleştirme tercihi yapamayacak.

ÜNİVERSİTE EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR?

YKS ek tercih ücreti 25 TL olacak. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacak. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak.

YKS EK TERCİH BARAJ PUANI KAÇ OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili ikinci ek yerleştirme ve baraj puanı açıklaması, sınava giren öğrenciler tarafından sevinçle karşılandı.

Erdoğan'ın sosyal medya hesabından "Yükseköğretim Kurulumuz, 2021-YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır. Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." paylaşımı, gençleri sevindirdi.