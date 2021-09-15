Sömestr tatili ne zaman 2021-2022? Okullarda ara tatil (15 tatil) ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

81 ilde 6 Eylül'de okulların yüz yüze eğitime açılmasının ardından bu kez gözler tatillere çevrildi. Öğrenci ve velileri Okullarda ara tatil (15 tatil) ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? Sömestr tatili ne zaman 2021-2022? şeklindeki soruların yanıtlarını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan takvime göre 1. dönem ara tatili 15 Kasım'da başlayacak. İşte ara tatiller ve yaz tatili hakkında bilgiler...
SÖMESTRİ TATİLİ NE ZAMAN 2021-2022?
Okullarda birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak. Öğrenciler 19 Kasım Cumaya kadar tatil yapabilecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayacak ve 4 Şubat 2022 Cuma sona erecek.
YAZ TATİLİ ( 3 AYLIK TATİL) NE ZAMAN?
Öğrenciler ikinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi okula gidecek. 17 Haziran 2022 Cuma günü de 3 aylık tatile girecek.
OKULLARDA PCR TESTİ KİMLERDEN İSTENECEK?
Milli Eğitim Bakanlığı, haftada iki defa zorunlu istenen PCR testlerinin özel eğitim okulları, ortaokul ve ortaöğretim özel öğrenci yurt ve pansiyonları çalışanlarından da talep edileceğini duyurdu.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), COVID-19 tedbirleri kapsamında özel öğretim kurumları ve özel öğrenci barınma hizmeti veren kurumlarda alınacak önlemlere ilişkin illere yazı gönderildi.
Söz konusu yazıda, salgınla mücadelenin başarılı şekilde sürdürülmesi, kalıcı ve sürdürülebilir normalleşmenin sağlanması amacıyla MEB ile Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi"ne göre, öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan aşı olmamış öğretmen ve okul çalışanlarından haftada iki kez PCR testi isteneceği ve bu konunun İçişleri Bakanlığının genelgesinde de yer aldığı anımsatıldı.
Özel okulların yanı sıra diğer özel öğretim kurumları ile ilgili kanun kapsamında, ortaokul ve ortaöğretim öğrencilerine barınma hizmeti sunan özel öğrenci yurt ve pansiyonlarında da bu hükümlerin uygulanacağı vurgulandı.
Yazıya göre, haftada iki defa zorunlu istenen PCR testleri, özel eğitim okulları, ortaokul ve ortaöğretim özel öğrenci yurt ve pansiyon çalışanlarından da talep edilecek.
Ayrıca, faaliyette bulunan özel ulaştırma hizmetleri, mesleki eğitim ve geliştirme kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları ile özel çeşitli kursların 13 Eylül 2021 tarihinden sonra gerçekleşecek teorik ve uygulama sınavları ile öze motorlu taşıt sürücüleri kurslarının yine aynı tarihten sonra yapılacak uygulama sınavlarında görev alan usta öğreticiler dahil tüm personelin aşılı veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması HES kodu üzerinden yapılacak.
Şartları sağlamayanların sınavlarda görev almasına müsaade edilmeyecek.
ÖĞRENCİLERDEN PCR TESTİ İSTENECEK Mİ?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca okullarda öğretmenlere ve öğrencilere yönelik rastgele PCR testi taramasına başlayacaklarını duyurdu. Bakan "Pazartesinden itibaren illerimizde bazı okullarımızda öğrencilerimizi de ayrıca rastgele taramak istiyoruz. Belirtisi olmadan toplumda ve öğrencilerimizde virüsün yaygınlığını görmek için yapmış olacağız. Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek. PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak." dedi.