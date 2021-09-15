Sömestr tatili ne zaman 2021-2022? Okullarda ara tatil (15 tatil) ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

YAZ TATİLİ ( 3 AYLIK TATİL) NE ZAMAN?

Öğrenciler ikinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi okula gidecek. 17 Haziran 2022 Cuma günü de 3 aylık tatile girecek.

OKULLARDA PCR TESTİ KİMLERDEN İSTENECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı, haftada iki defa zorunlu istenen PCR testlerinin özel eğitim okulları, ortaokul ve ortaöğretim özel öğrenci yurt ve pansiyonları çalışanlarından da talep edileceğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), COVID-19 tedbirleri kapsamında özel öğretim kurumları ve özel öğrenci barınma hizmeti veren kurumlarda alınacak önlemlere ilişkin illere yazı gönderildi.

Söz konusu yazıda, salgınla mücadelenin başarılı şekilde sürdürülmesi, kalıcı ve sürdürülebilir normalleşmenin sağlanması amacıyla MEB ile Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi"ne göre, öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan aşı olmamış öğretmen ve okul çalışanlarından haftada iki kez PCR testi isteneceği ve bu konunun İçişleri Bakanlığının genelgesinde de yer aldığı anımsatıldı.

Özel okulların yanı sıra diğer özel öğretim kurumları ile ilgili kanun kapsamında, ortaokul ve ortaöğretim öğrencilerine barınma hizmeti sunan özel öğrenci yurt ve pansiyonlarında da bu hükümlerin uygulanacağı vurgulandı.