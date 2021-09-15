KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanır? Sonuç sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? KYK yurt ücretleri 2021 ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Uzun zamandır pandemic dolayısıyla yüzyüze eğitime ara verilmişti ve yurtlar da kapalıydı. 13 Eylül itibariyle üniversiteler yüzyüze eğitime başlayınca yurt başvurusu yapanların gözleri KYK yurt sonuçlarına çevrildi, peki açıklandı mı?