Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 15.09.2021 07:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.09.2021 07:47
    ABONE OL

    KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanır? Sonuç sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? KYK yurt ücretleri 2021 ne kadar?

    Sabah saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanır? Sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Üniversite okuyan öğrenciler devlet yurdunda kalabilmek, hem ekonomik hem de güvenlik anlamında destek görebilmek için KYK yurt başvurularını 12 Eylül tarihine kadar tamamladı. Şimdi ise gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan (GSB) gelecek açıklamaya çevrildi. Peki Sonuç sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? KYK yurt ücretleri 2021 ne kadar? İşte konuya dair tüm detaylar…

    takvim.com.tr
    KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanır?

    KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanır? Sonuç sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? KYK yurt ücretleri 2021 ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Uzun zamandır pandemic dolayısıyla yüzyüze eğitime ara verilmişti ve yurtlar da kapalıydı. 13 Eylül itibariyle üniversiteler yüzyüze eğitime başlayınca yurt başvurusu yapanların gözleri KYK yurt sonuçlarına çevrildi, peki açıklandı mı?

    KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

    ''Üniversiteli arkadaşlarım GSB Yurtlarına hoş gelecek, sefa getirecek. Yurtlarımıza başvurular başladı… Sağlıklı, güvenli, konfoÜniversiteli arkadaşlarım GSB Yurtlarına hoş gelecek, sefa getirecek. Yurtlarımıza başvurular başladı… Sağlıklı, güvenli, konforlu ve gelişim dolu bir ortamda barınacağınız yurtlarımıza 12 Eylül, saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Huzurlu ve gelişim dolu bir ortamda barınacağınız yurtlarımıza 12 Eylül, saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz.''

    Başvuruların tamamlanmasının ardından adayların kriterleri değerlendirilecek olup sonuçların birkaç gün içinde duyurulması bekleniyor.

    Başvuru sonuçları e-devlet ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde duyurulacak. Ancak henüz resmi tarih belli olmadı.

    ÜCRETSİZ BARINMA HAKKI OLAN ÖĞRENCİLER HANGİLERİDİR?

    Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,

    Gazi ve gazi çocukları,

    Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,

        Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,

        Devlet koruması altında olanlar,

        Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.

        KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR 2021?

        KYK yurtlarında her yurdun ücreti farklıdır. Yurdun fiziki yapısı ve barınma durumuna göre farklı yurt ücretleri uygulanmaktadır.

        Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda İlk ayın ücreti ve ek olarak depozito ödenir. Depozitolar öğrenciler yurtlardan kaydını sildirdiklerinde geri ödenir.

        İşte 2021 yılı KYK yurt fiyatları;

        1. TİP KYK YURTLARI
        KYK YURT ÜCRETİ : 230
        DEPOZİTO ÜCRETİ: 314

        2. TİP KYK YURTLARI
        KYK YURT ÜCRETİ: 250
        DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

        3.TİP KYK YURTLARI
        KYK YURT ÜCRETİ: 290
        DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

        4.TİP KYK YURTLARI
        KYK YURT ÜCRETİ: 325
        DEPOZİTO ÜCRETİ: 444

        5.TİP KYK YURTLARI
        KYK YURT ÜCRETİ: 360
        DEPOZİTO ÜCRETİ: 492

        5.TİP KYK YURTLARI
        KYK YURT ÜCRETİ: 360
        DEPOZİTO ÜCRETİ: 492
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bakandan Babacan’a cevap
        Haberler Eğitim KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanır? Sonuç sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? KYK yurt ücretleri 2021 ne kadar?
            SON DAKİKA