KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanır? Sonuç sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? KYK yurt ücretleri 2021 ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Uzun zamandır pandemic dolayısıyla yüzyüze eğitime ara verilmişti ve yurtlar da kapalıydı. 13 Eylül itibariyle üniversiteler yüzyüze eğitime başlayınca yurt başvurusu yapanların gözleri KYK yurt sonuçlarına çevrildi, peki açıklandı mı?
KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
''Üniversiteli arkadaşlarım GSB Yurtlarına hoş gelecek, sefa getirecek. Yurtlarımıza başvurular başladı… Sağlıklı, güvenli, konfoÜniversiteli arkadaşlarım GSB Yurtlarına hoş gelecek, sefa getirecek. Yurtlarımıza başvurular başladı… Sağlıklı, güvenli, konforlu ve gelişim dolu bir ortamda barınacağınız yurtlarımıza 12 Eylül, saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Huzurlu ve gelişim dolu bir ortamda barınacağınız yurtlarımıza 12 Eylül, saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz.''
Başvuruların tamamlanmasının ardından adayların kriterleri değerlendirilecek olup sonuçların birkaç gün içinde duyurulması bekleniyor.
Başvuru sonuçları e-devlet ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde duyurulacak. Ancak henüz resmi tarih belli olmadı.
ÜCRETSİZ BARINMA HAKKI OLAN ÖĞRENCİLER HANGİLERİDİR?
Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,
Gazi ve gazi çocukları,
Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,