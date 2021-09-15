Bilim Kurulu kararları 2021: Okullar Ekim’de kapanacak mı? Öğrencilere PCR testi zorunlu mu?

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 18:00'de video konferans yöntemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından son dakika açıklamalarda bulundu. Öğretmen, veli ve öğrenciler okullardaki son durumu ve Bilim Kurulu kararlarını araştırmaya başladı. Okulların yeniden kapanıp kapanmayacağı merak edildi. Peki Okullar Ekim'de kapanacak mı? Öğrencilere PCR testi zorunlu mu? İşte yüz yüze eğitimde son durum...

OKULLAR EKİM'DE KAPANACAK MI?

Okullar 6 Eylül'de yüz yüze eğitime açılmıştı. Okulların açık kalmasına gayret edeceklerini söyleyen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer şuan için yüz yüze eğitime yeniden ara verilmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

Bugünkü Bilim Kurulu toplantısı sonrası da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca okullardaki PCR testi zorunluluğu hakkında açıklamalarda bulundu;

Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Aziz Vatandaşlarım,

Bugün Bilim Kurulu toplantımız sonrası sizleri toplantımız hakkında bilgilendirmek için huzurlarınızdayım. Bilim Kurulumuz aşı programımızın seyrini ve okullarla birlikte artan hareketliliğin salgının seyrine etkisini değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Okullarımızda yüz yüze eğitimin ilk haftasını yeni okul koşullarına uyum ile geçirdik. Aldığımız tedbirler ve olası olumsuz olayların yönetimi ile ilgili algoritmalar konusundaki hazırlıklarımız uyum haftasını büyük sorunlarla karşılaşmadan yönetmemizde etkili oldu.

OKULLARIMIZIN AÇIK KALMASI EN BÜYÜK ÖNCELİĞİMİZ

Okullarımızın yüz yüze eğitime açık kalmasının en büyük önceliğimiz olduğunu defalarca dile getirdik, getirmeye de devam edeceğiz. Bunu temin etmek için planladığımız pilot taramalar ile ilgili somut bazı bilgileri sizlerle paylaşmak isterim.

VELİLERİN İZNİ OLMADAN HİÇBİR İŞLEM YAPILMAYACAK

Okullarımızda öğrencilerimize tarama amaçlı yapılacak testlerde velilerimizin izni olmadan hiçbir işlem tesis edilmeyecektir. Velilerimiz onam formunda öğrenciden test için numune alınmasına izin vermeleri halinde sadece boğazdan örnek alınarak tarama işlemi yapılacaktır. En kutsal emanet olan bedenimize kişinin ya da velisinin rızası dışında hiçbir işlem tesis edilmesi mümkün değildir. Konu salgın hastalık bile olsa bu böyledir.

PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN PAYLAŞACAĞIZ

Bilim Kurulumuzun bir diğer gündem maddesi ise aşı programımızın seyri oldu. Aşı programımız plana uygun ve başarıyla sürmektedir. 1. Doz aşılamada yüksek bir oranda ve kısa sürede aşılama ile önemli bir kazanım elde ettik. Şimdi sıra aşılarımızı tamamlamaya ve ikinci doz aşıları olmaya geldi. Sizlerle günlük olarak paylaştığımız Türkiye haritası üzerinde illerimizin 1. Doz aşılanma oranlarını gösteren tablomuzu güncelliyor ve aynı haritayı iki doz aşılanma oranları ile paylaşmaya başlıyoruz. Pazartesi gününden itibaren 2 doz aşılanma oranlarını gösteren haritayı paylaşacağız.

Aziz Vatandaşlarım,

AŞININ ÖNEMİ

Son günlerde kayıplarımızın sayısının yüksek olmasının aşı etkililiği ile ilişkilendirildiğine şahit oluyoruz. Vaka ve kayıplarımız içindeki aşısız oran çok yüksektir. Bu durum aşılar olmasaydı bizi nasıl bir felaketin beklediğinin göstergesidir. Virüsün kişilere ulaşma yolları kısıtlandıkça erişebildiği kişileri enfekte etmektedir. Topluca bağışıklık kazanmadan bunun önüne geçmek maalesef mümkün değildir. Mevcut vaka ve kayıplarımız aşı olmasaydı çok daha yüksek olabilirdi. Bu durum net şekilde görülebiliyor. Salgın toplumsal bağışıklık sağlanarak son bulacaktır. Bunun için aşı olmak elzem.

Aşı olanların aşısı tamamlanana kadar yani 2. dozdan 14 gün geçtikten sonra korundukları gerçeğini aklımızdan çıkarmayalım. Tedbirlere toplumsal bağışıklık elde edilene kadar uymak zorundayız. Maske ve mesafe kurallarına temizlikle birleştirerek devam etmek son derece kritik.