DGS hemşirelik taban puanları 2021! Üniversitelerin DGS hemşirelik bölümü taban puanları ve sıralaması! Ek tercih…

DGS hemşirelik taban puanları 2021! Üniversitelerin DGS hemşirelik bölümü taban puanları ve sıralaması sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Dikey Geçiş Sınavı'na katılan ve tercih yapan adaylar bugün sonuçlarını öğrendi ve yerleşemeyenler hemen istedikleri bölümlerin puanlarını araştırmaya başladı. En çok tercih edilen bölümlerden biri olan DGS hemşirelik bölümü puanları üniversitelere göre nasıl?
ÜNİVERSİTELERİN DGS HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI
Adaylar, Tablo-1'de yer alan lisans programlarının 2021-DGS yerleştirme sonucundaki varsa en küçük puanlarına, aşağıdaki internet adresinden ulaşabileceklerdir.
DGS HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Henüz ÖSYM'den açıklama yapılmadı, yeni haber geldiğinde içeriğimizde yer alacak.
DGS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
İşte sonuç sorgulama sayfası;
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Eylül 2021 tarihinde 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.