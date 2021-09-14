DGS hemşirelik taban puanları 2021! Üniversitelerin DGS hemşirelik bölümü taban puanları ve sıralaması! Ek tercih…

DGS hemşirelik taban puanları 2021! Üniversitelerin DGS hemşirelik bölümü taban puanları ve sıralaması sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Dikey Geçiş Sınavı'na katılan ve tercih yapan adaylar bugün sonuçlarını öğrendi ve yerleşemeyenler hemen istedikleri bölümlerin puanlarını araştırmaya başladı. En çok tercih edilen bölümlerden biri olan DGS hemşirelik bölümü puanları üniversitelere göre nasıl?