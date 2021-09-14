DGS ek tercihler ne zaman? 2021 ÖSYM DGS 2. ek tercih yerleştirme ne zaman başlayacak? Ek tercih nasıl yapılır?

Yüz binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirilen DGS'nin yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından duyuruldu. Yerleştirme sonuçlarının duyurulmasının hemen ardından ek tercih tarihleri merak konusu olmaya başladı. Peki, DGS ek tercihler ne zaman? 2021 ÖSYM DGS 2. ek tercih yerleştirme ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
2021-DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI
27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
İşte ek yerleştirme işlemine dair bilgiler;
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Eylül 2021 tarihinde 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 17-24 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 17-22 Eylül 2021 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.
Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.