AÖF tek ders sınavı ne zaman 2021? AÖF diploması nasıl alınır? Mezuniyet sorgulama ekranı!

Günlerdir beklenen AÖF Yaz okulu sınav sonuçlarını öğrenen öğrencilerden bazıları sevinirken bazıları da FF ile kalarak üzüldü. AÖF yaz okulu sınav sonuçları hem AÖF öğrenci girişinden hem de e Devlet sistemi üzerinden sorgulanabiliyor. Geçersiz not alan öğrenciler gözlerini bu kez tek ders sınavlarına dikti. Peki AÖF tek ders sınavı ne zaman 2021? AÖF yaz okulundan geçen öğrenciler de AÖF diploması nasıl alınır? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte Mezuniyet sorgulama ekranı ve diğer tüm detaylar...
AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!
AÖF Yaz okulu sınav sonuçları açıklandı. AÖF sonucunu görüntülemek için aşağıdaki linke tıklayınız.
AÖF TEK DERS SINAVI NE ZAMAN 2021?
AÖF tek ders sınavı 15 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak. 17 Eylül de tek ders sınavı harf notlarının teslimi için son tarih olarak belirlendi.
AÖF DİPLOMASI NASIL ALINIR?
Diplomalar, dönem sonu sınavı sonuçları İnternetten açıklandıktan sonra 20 gün içinde hazırlanarak mezunlarımıza verilmek üzere bağlı oldukları AÖF bürolarına gönderilmektedir. Ancak staj yükümlülüğü bulunan öğrenciler stajlarını tamamladıklarını belgeledikten veya laboratuvar uygulama dersi bulunan öğrenciler laboratuvar uygulama dersini tamamladıktan sonra diplomalarını alabilirler. Mezunlarımız bağlı oldukları AÖF bürosuna özel kimlik ve öğrenci kimlik/tanıtım kartlarıyla kendileri veya yasal vekilleri başvurarak imza karşılığında diplomalarını alabilirler.
Bunların dışında hiç kimseye diploma verilmez.
Diplomalar öğrencinin adresine veya istediği resmî kurumlara posta veya kargo ile gönderilmez.
AÖF büroları arasında diploma gönderme işlemi yapılmaz.
Mezunlarımıza diploma haricinde Geçici Mezuniyet Belgesi, Öğrenim Belgesi gibi mezuniyeti belirten belge verilmemektedir.
Fakülteye dönem öğretim gideri ve dönem öğrenim ücreti/ dönem öğrenci katkı payı borcu olan öğrencilerin diplomaları borçlarını ödemedikçe verilmemektedir.
Mezunlarımız diplomasını teslim almadan önce üzerindeki bilgilerin doğruluğunu mutlaka kontrol etmelidir.
Öğrenciler diplomanın düzenlenmesinden sonra kimlik bilgilerinde meydana gelen değişiklik önceki durumu geçersiz kılmayacağından diplomalarını bilgi değişikliğini gösteren resmi belge ile birlikte kullanmaları gerekmektedir.