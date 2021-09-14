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    • Eğitim
    • 14.09.2021 16:20
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    • 14.09.2021 16:24
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    AÖF tek ders sınavı ne zaman 2021? AÖF diploması nasıl alınır? Mezuniyet sorgulama ekranı!

    AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı. Binlerce açıktan okuyan üniversite öğrencisi kaldıklar dersleri yaz okulunda geçip mezun olmaya çalışıyordu. Sonuçların açıklanmasının ardından başarısız olan öğrenciler tek ders sınavlarla ilgili araştırmalara yönelirken, sonuçlara göre mezun olan öğrenciler de mezuniyet diploması hakkında araştırmalara yoğunlaştı. Peki AÖF tek ders sınavı ne zaman 2021? AÖF diploması nasıl alınır? İşte Mezuniyet sorgulama ekranı....

    takvim.com.tr
    AÖF tek ders sınavı ne zaman 2021? AÖF diploması nasıl alınır? Mezuniyet sorgulama ekranı!

    Günlerdir beklenen AÖF Yaz okulu sınav sonuçlarını öğrenen öğrencilerden bazıları sevinirken bazıları da FF ile kalarak üzüldü. AÖF yaz okulu sınav sonuçları hem AÖF öğrenci girişinden hem de e Devlet sistemi üzerinden sorgulanabiliyor. Geçersiz not alan öğrenciler gözlerini bu kez tek ders sınavlarına dikti. Peki AÖF tek ders sınavı ne zaman 2021? AÖF yaz okulundan geçen öğrenciler de AÖF diploması nasıl alınır? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte Mezuniyet sorgulama ekranı ve diğer tüm detaylar...

    AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    AÖF Yaz okulu sınav sonuçları açıklandı. AÖF sonucunu görüntülemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

    AÖF SONUÇLARI ÖĞREME EKRANI

    AÖF TEK DERS SINAVI NE ZAMAN 2021?

    AÖF tek ders sınavı 15 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak. 17 Eylül de tek ders sınavı harf notlarının teslimi için son tarih olarak belirlendi.

    AÖF DİPLOMASI NASIL ALINIR?

    Diplomalar, dönem sonu sınavı sonuçları İnternetten açıklandıktan sonra 20 gün içinde hazırlanarak mezunlarımıza verilmek üzere bağlı oldukları AÖF bürolarına gönderilmektedir. Ancak staj yükümlülüğü bulunan öğrenciler stajlarını tamamladıklarını belgeledikten veya laboratuvar uygulama dersi bulunan öğrenciler laboratuvar uygulama dersini tamamladıktan sonra diplomalarını alabilirler. Mezunlarımız bağlı oldukları AÖF bürosuna özel kimlik ve öğrenci kimlik/tanıtım kartlarıyla kendileri veya yasal vekilleri başvurarak imza karşılığında diplomalarını alabilirler.

    Bunların dışında hiç kimseye diploma verilmez.

    Diplomalar öğrencinin adresine veya istediği resmî kurumlara posta veya kargo ile gönderilmez.
    AÖF büroları arasında diploma gönderme işlemi yapılmaz.
    Mezunlarımıza diploma haricinde Geçici Mezuniyet Belgesi, Öğrenim Belgesi gibi mezuniyeti belirten belge verilmemektedir.
    Fakülteye dönem öğretim gideri ve dönem öğrenim ücreti/ dönem öğrenci katkı payı borcu olan öğrencilerin diplomaları borçlarını ödemedikçe verilmemektedir.

    Mezunlarımız diplomasını teslim almadan önce üzerindeki bilgilerin doğruluğunu mutlaka kontrol etmelidir.
    Öğrenciler diplomanın düzenlenmesinden sonra kimlik bilgilerinde meydana gelen değişiklik önceki durumu geçersiz kılmayacağından diplomalarını bilgi değişikliğini gösteren resmi belge ile birlikte kullanmaları gerekmektedir.

    AÖF MEZUNİYET SORGULAMA EKRANI

        AÖF 2021 SINAV TAKVİMİ

        01-04 Temmuz 2021 Kayıt Yenileme
        05 Temmuz 2021 Derslerin Başlangıcı
        15 Temmuz 2021 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Tatili
        19‒23 Temmuz 2021 Kurban Bayramı Tatili
        20 Ağustos 2021 Derslerin Bitimi
        23-27 Ağustos 2021 Yaz Okulu Sonu Sınavları
        31 Ağustos 2021 Yaz Okulu Sonu Sınavları Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih
        06-08 Eylül 2021 Yaz Okulu Sonu Mazeret Sınavları
        09 Eylül 2021 Yaz Okulu Sonu Mazeret Sınavı Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih
        13 Eylül 2021 Yaz Okulu Açılan Birimlerde Tek Ders Sınavı Başvurusu için Son Tarih
        15 Eylül 2021 Tek Ders Sınavı
        17 Eylül 2021 Tek Ders Sınavı Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih
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        Haberler Eğitim AÖF tek ders sınavı ne zaman 2021? AÖF diploması nasıl alınır? Mezuniyet sorgulama ekranı!
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