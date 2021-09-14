AÖF tek ders sınavı ne zaman 2021? AÖF diploması nasıl alınır? Mezuniyet sorgulama ekranı!

Günlerdir beklenen AÖF Yaz okulu sınav sonuçlarını öğrenen öğrencilerden bazıları sevinirken bazıları da FF ile kalarak üzüldü. AÖF yaz okulu sınav sonuçları hem AÖF öğrenci girişinden hem de e Devlet sistemi üzerinden sorgulanabiliyor. Geçersiz not alan öğrenciler gözlerini bu kez tek ders sınavlarına dikti. Peki AÖF tek ders sınavı ne zaman 2021? AÖF yaz okulundan geçen öğrenciler de AÖF diploması nasıl alınır? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte Mezuniyet sorgulama ekranı ve diğer tüm detaylar...

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

AÖF Yaz okulu sınav sonuçları açıklandı. AÖF sonucunu görüntülemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

AÖF SONUÇLARI ÖĞREME EKRANI