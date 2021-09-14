AÖF diploması nasıl alınır? Mezuniyet sorgulama ekranı! AÖF tek ders sınavı ne zaman 2021?

AÖF TEK DERS SINAVI NE ZAMAN 2021?

AÖF tek ders sınavı 15 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak. 17 Eylül de tek ders sınavı harf notlarının teslimi için son tarih olarak belirlendi.

AÖF DİPLOMASI NASIL ALINIR?

Diplomalar, dönem sonu sınavı sonuçları İnternetten açıklandıktan sonra 20 gün içinde hazırlanarak mezunlarımıza verilmek üzere bağlı oldukları AÖF bürolarına gönderilmektedir. Ancak staj yükümlülüğü bulunan öğrenciler stajlarını tamamladıklarını belgeledikten veya laboratuvar uygulama dersi bulunan öğrenciler laboratuvar uygulama dersini tamamladıktan sonra diplomalarını alabilirler. Mezunlarımız bağlı oldukları AÖF bürosuna özel kimlik ve öğrenci kimlik/tanıtım kartlarıyla kendileri veya yasal vekilleri başvurarak imza karşılığında diplomalarını alabilirler.

Bunların dışında hiç kimseye diploma verilmez.