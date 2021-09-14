AKS puan hesaplama! AKS açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları nasıl öğrenilir?

5 Eylül 2021 Pazar günü saat 10:00'da başlayıp, tek oturumda yapılan 2 buçuk saat süren AKS sınavının sonuçları merak ediliyor. Ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin 1 seneyi tamamlamasının ardından katılım gösterdiği sınav olan AKS için sonuç sorgulama ekranı haberimizde. Peki AKS açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları nasıl öğrenilir? İşte AKS puan hesaplama ve diğer detaylar...

AKS AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AKS sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 iş günü içinde ilan edilecek. Buna göre sonuçların 24 Eylül'de açıklanması bekleniyor. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.