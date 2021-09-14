AKS puan hesaplama! AKS açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları nasıl öğrenilir?

5 Eylül 2021 Pazar günü saat 10:00'da başlayıp, tek oturumda yapılan 2 buçuk saat süren AKS sınavının sonuçları merak ediliyor. Ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin 1 seneyi tamamlamasının ardından katılım gösterdiği sınav olan AKS için sonuç sorgulama ekranı haberimizde. Peki AKS açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları nasıl öğrenilir? İşte AKS puan hesaplama ve diğer detaylar...
AKS AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AKS sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 iş günü içinde ilan edilecek. Buna göre sonuçların 24 Eylül'de açıklanması bekleniyor. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.
ADAYLIK KALDIRMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
AKS sonuçlarına www.meb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Değerlendirme sırasında yanlış cevaplar, doğru cevapları etkilememektedir. Sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirildiğinden başarı puanı 60 ve üzerinde olan aday sözleşmeli ve kadrolu öğretmenler başarılı sayılmaktadır.
AKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda tüm soruları doğru cevaplayanlar 100 puan almaktadır. Kısacası her doğru cevaplanan soru adaya 1 puan kazandırmaktadır. Sınavda iptal edilen soru veya sorular olması durumunda (100 x Net Sayısı / Testteki Toplam Geçerli Soru Sayısı) formülü kullanılarak hesaplanır.
Sınav sonuçlarının Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce valiliklere bildirilmesinin sonrasında başarılı olan öğretmenler adaylık sürecini tamamlamış olur.