2021 Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları nasıl öğrenilir? AKS puan hesaplama! AKS açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Adaylık Kaldırma Sınavı kısaca AKS 2021 yılında 5 Eylül tarihinde uygulandı. Sınava katılan binlerce kişi şimdilerde gözlerini ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamaya çevirdi. AKS sınav sonuçlarının açıklanmasını bekleyen adaylar bir yandan da AKS puan hesaplama! yapmaya çalışıyor. İşte AKS puan hesaplama ve AKS açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları nasıl öğrenilir? sorularının yanıtları...

AKS AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AKS sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 iş günü içinde ilan edilecek. Buna göre sonuçların 24 Eylül'de açıklanması bekleniyor. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.