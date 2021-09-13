AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı 2021! Kayıt yenileme ne zaman?

AÖF yaz okulu sınavları tamamlandı. Sınava katılım gösteren öğrenciler AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre; imtihan değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacak. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF kayıt yenileme zamanı ne zaman? İşte tüm merak edilenler!