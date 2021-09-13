Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 14.09.2021 08:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.09.2021 08:59
    ABONE OL

    AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı 2021! AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Kayıt yenileme ne zaman?

    AÖF yaz okulu sınavları tamamlandı. Sınava katılım gösteren öğrenciler AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre; imtihan değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacak. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF kayıt yenileme zamanı ne zaman? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavları tamamlandı. Sınava katılım gösteren öğrenciler AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre; sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacak. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF kayıt yenileme tarihi ne zaman? İşte tüm merak edilenler!

    AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

    AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. 7 Haziran'da sona eren AÖF final sınavlarının sonuçları 12 Haziran'da erişime açılmıştı. Bu bilgiler göz önüne alındığında sınav sonuçlarının önümüzdeki hafta açıklanması ön görülüyor.

    Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır. Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

    AÖF YAZ OKULU GEÇME NOTU KAÇ OLACAK?

    Üniversiteden yapılan açıklamaya göre; sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır.

    Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

        AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ BELLİ OLDU

        AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül tarihinde başlayacak ve 8 Ekim'de sona erecek. Güz dönemi ara sınavı 27-28 Kasım'da, Güz dönemi dönem sonu sınavı ise 8-9 Ocak'ta yapılacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Borcu bitir emekli ol
        Haberler Eğitim AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı 2021! AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Kayıt yenileme ne zaman?
            SON DAKİKA