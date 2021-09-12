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    • Eğitim
    • 12.09.2021 11:02
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    • 12.09.2021 11:02
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    Belli oldu! 2021-22 KYK yurt başvurusu son tarihi: Yurt başvuruları ne zaman sona erecek? Başvurular bugün saat kaçta bitecek?

    Üniversitelerin açılmasın bir gün kala KYK yurt başvuru tarihlerinde sona gelindi. Milyonlarca öğrenci yarın itibariyle fakültelerine kavuşacak. Üniversiteyi farklı şehirlerde okuyan öğrenciler KYK yurtlarında barınabilmek için başvuru yapıyor. Başvuru sonuçlarının ardından öğrenciler sırayla yurtlarına yerleşecek. Henüz başvurularını tamamlamamış olanlar da 2021-22 KYK yurt başvurusu son tarihi merak ediyor. Peki Yurt başvuruları ne zaman sona erecek? Başvurular bugün saat kaçta bitecek? KYK yurt başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    2021-22 KYK yurt başvurusu son tarihi: Yurt başvuruları ne zaman sona erecek?

    Gençlik ve Spor Bakanlığı Mehmet Kasapoğlu KYK yurt başvurularının 6 Eylül'de başladığını duyurmuştu. Üniversitelerin açılmasına bir gün kala KYK yurt başvurularında sona gelindi. 1 yılı aşkın süredir pandemi nedeniyle evlerinde vakit geçiren öğrenciler ve üniversiteye yeni başlayacak olanlar okullarına kavuşmanın heyecanını yaşıyor. KYK yurt başvurularını henüz tamamlamamış olanlar için son tarih belli oldu. Peki Yurt başvuruları ne zaman sona erecek? Başvurular bugün saat kaçta bitecek? İşte 2021-22 KYK yurt başvurusu son tarihi ve başvuruların nasıl yapılacağı hakkında bilgiler...

    KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

    ''Üniversiteli arkadaşlarım GSB Yurtlarına hoş gelecek, sefa getirecek. Yurtlarımıza başvurular başladı… Sağlıklı, güvenli, konfoÜniversiteli arkadaşlarım GSB Yurtlarına hoş gelecek, sefa getirecek. Yurtlarımıza başvurular başladı… Sağlıklı, güvenli, konforlu ve gelişim dolu bir ortamda barınacağınız yurtlarımıza 12 Eylül, saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Huzurlu ve gelişim dolu bir ortamda barınacağınız yurtlarımıza 12 Eylül, saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz.''

    GSB KYK YURT BAŞVURULARI SAAT KAÇTA BİTECEK?

    Öğrenciler KYK yurt başvurularını bugün yani 12 Eylül 2021 Pazar saat 23.59'a kadar yapabilecek. Başvurular e-Devlet üzerinden alınmaktadır.

    KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Üniversite öğrencileri T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı altındaki "Yurt Başvurusu" ile "Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu" ekranlarından gerekli bilgilerin girilmesi gerekiyor.

    KYK YURT BAŞVURU EKRANI E-DEVLET

    KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

    a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,

    b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)

    c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)

    ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,

        d) Öğrencinin, Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından "Süresiz çıkarma cezası" veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması,

        e) Uluslararası öğrencilerin öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermesi,

        f) Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması,

        g) Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması gerekmektedir.

        KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Başvuruların tamamlanmasının ardından adayların kriterleri değerlendirilecek olup sonuçların birkaç gün içinde duyurulması bekleniyor.

        Başvuru sonuçları e-devlet ve YURTKUR resmi sayfasından duyurulacak. Ancak henüz resmi tarih belli olmadı.

        KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR 2021 ?

        KYK yurtlarında her yurdun ücreti farklıdır. Yurdun fiziki yapısı ve barınma durumuna göre farklı yurt ücretleri uygulanmaktadır.

        Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda İlk ayın ücreti ve ek olarak depozito ödenir. Depozitolar öğrenciler yurtlardan kaydını sildirdiklerinde geri ödenir.

        İşte 2021 yılı KYK yurt fiyatları;

        1. TİP KYK YURTLARI
        KYK YURT ÜCRETİ : 230
        DEPOZİTO ÜCRETİ: 314

        2. TİP KYK YURTLARI
        KYK YURT ÜCRETİ: 250
        DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

        3.TİP KYK YURTLARI
        KYK YURT ÜCRETİ: 290
        DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

        4.TİP KYK YURTLARI
        KYK YURT ÜCRETİ: 325
        DEPOZİTO ÜCRETİ: 444

        5.TİP KYK YURTLARI
        KYK YURT ÜCRETİ: 360
        DEPOZİTO ÜCRETİ: 492

        5.TİP KYK YURTLARI
        KYK YURT ÜCRETİ: 360
        DEPOZİTO ÜCRETİ: 492
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        Haberler Eğitim Belli oldu! 2021-22 KYK yurt başvurusu son tarihi: Yurt başvuruları ne zaman sona erecek? Başvurular bugün saat kaçta bitecek?
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