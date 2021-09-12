Belli oldu! 2021-22 KYK yurt başvurusu son tarihi: Yurt başvuruları ne zaman sona erecek? Başvurular bugün saat kaçta bitecek?

Gençlik ve Spor Bakanlığı Mehmet Kasapoğlu KYK yurt başvurularının 6 Eylül'de başladığını duyurmuştu. Üniversitelerin açılmasına bir gün kala KYK yurt başvurularında sona gelindi. 1 yılı aşkın süredir pandemi nedeniyle evlerinde vakit geçiren öğrenciler ve üniversiteye yeni başlayacak olanlar okullarına kavuşmanın heyecanını yaşıyor. KYK yurt başvurularını henüz tamamlamamış olanlar için son tarih belli oldu. Peki Yurt başvuruları ne zaman sona erecek? Başvurular bugün saat kaçta bitecek? İşte 2021-22 KYK yurt başvurusu son tarihi ve başvuruların nasıl yapılacağı hakkında bilgiler...

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

''Üniversiteli arkadaşlarım GSB Yurtlarına hoş gelecek, sefa getirecek. Yurtlarımıza başvurular başladı… Sağlıklı, güvenli, konfoÜniversiteli arkadaşlarım GSB Yurtlarına hoş gelecek, sefa getirecek. Yurtlarımıza başvurular başladı… Sağlıklı, güvenli, konforlu ve gelişim dolu bir ortamda barınacağınız yurtlarımıza 12 Eylül, saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Huzurlu ve gelişim dolu bir ortamda barınacağınız yurtlarımıza 12 Eylül, saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz.''